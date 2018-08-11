ФСИН назвала несоответствующей действительности информацию об ухудшении здоровья Олега Сенцова, который уже около трех месяцев продолжает голодовку. В сообщении ведомства говорится, что на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния Сенцова не наблюдается. От предложенной госпитализации он отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации нет, — сообщает Интерфакс.

Между тем, на этой неделе родственники Сенцова и его адвокаты сообщили о том, что он находится в тяжелом состоянии, похудел на 30 килограммов. Ему было плохо с сердцем, отказывали почки и печень.