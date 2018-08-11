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12:30, 11 августа 2018

ФСИН назвала несоответствующей действительности информацию об ухудшении здоровья Олега Сенцова

ФСИН назвала несоответствующей действительности информацию об ухудшении здоровья Олега Сенцова, который уже около трех месяцев продолжает голодовку. В сообщении ведомства говорится, что на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния Сенцова не наблюдается. От предложенной госпитализации он отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации нет, — сообщает Интерфакс.
Между тем, на этой неделе родственники Сенцова и его адвокаты сообщили о том, что он находится в тяжелом состоянии, похудел на 30 килограммов. Ему было плохо с сердцем, отказывали почки и печень.

Комментарии

14

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skuulll 11 августа 2018 | 12:34

Скоро ли он войдет в списки бесовской сотни?)

liberastanakol 11 августа 2018 | 12:35

...который уже около трех месяцев продолжает голодовку.
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Тока настоящие укр. хиборхи могут голодать годами.

ugas 11 августа 2018 | 12:57

liberastanakol: skuulll: Настоящие дешевые пригожинские проститутки.

buzukin1909 11 августа 2018 | 12:35

Да пусть здоровеньким помрет! Такого и родственникам хоронить приятней :)

poluputing 11 августа 2018 | 13:05

buzukin1909: приятностей вашим родственникам

piterjanis 11 августа 2018 | 12:45

А рекорд голодания какой стране припишут? Украине или России? (с)

poluputing 11 августа 2018 | 13:11

piterjanis: рекорд по количеству выгребных ям на душу населения вы уже поставили. А также непревзойдённый рекорд по алкоголю на душу населения. Остановитесь , рекордсмены, пупок надорвёте

vlabumur 11 августа 2018 | 12:50

Сообщения о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 8 в Ямало-Ненецком автономном округе, потерял во время голодовки более 30 килограммов, появились в ряде СМИ. Однако ФСИН заявил, что с 24 мая, когда была объявлена голодовка, за пациентом установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение. Помимо этого, Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

Угрозы жизни Сенцова нет, заверили в Федеральной службе исполнения наказаний. Дефицит массы тела не зафиксирован.

Нутридринк Эдванс Нутризон / Nutrison Универсальное полноценное сбалансированное питание Может являться единственным источником питания.

poluputing 11 августа 2018 | 13:07

vlabumur: Попейте нутризон вместо еды три месяца , с удовольствием на вас погляжу. У врачей толковых спросите , что с вами будет, убогий

buzukin1909 11 августа 2018 | 13:09

vlabumur: Так значит жрет, сука! А вот Надька в натуре малость похудела - не зря же она хероиня. Была... А теперь...

margosher 11 августа 2018 | 12:59

Даже просто, сидя в тюрьме, будет ухудшение здоровья. А уж если при этом ещё и голодать, то... Ну как можно верить ФСИН?

y3emen1 11 августа 2018 | 13:31

margosher: можно верить, у них и после дубинкой по пяткам, печени и почкам, никто на здоровье не жалуется, врачи подтвердят...

putin_itogy 11 августа 2018 | 13:07

А если путина, столько же продержать на такой "диете"..
Он тоже, будет СОВЕРШЕННО ЗДОРОВ..?
А, паскудные чекисты..?

abuvgrobu 11 августа 2018 | 13:11


Надо же, а украинские ресурсы пишут, что у него органы уже отказывают.Нагнетают...
Голодать или нет-это его личное дело, не надо ему в этом мешать.Если б всех голодающих освобождали-в тюрьмы можно было бы продукты не завозить.)

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