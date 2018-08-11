ФСИН назвала несоответствующей действительности информацию об ухудшении здоровья Олега Сенцова
ФСИН назвала несоответствующей действительности информацию об ухудшении здоровья Олега Сенцова, который уже около трех месяцев продолжает голодовку. В сообщении ведомства говорится, что на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния Сенцова не наблюдается. От предложенной госпитализации он отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации нет, — сообщает Интерфакс.
Между тем, на этой неделе родственники Сенцова и его адвокаты сообщили о том, что он находится в тяжелом состоянии, похудел на 30 килограммов. Ему было плохо с сердцем, отказывали почки и печень.
Комментарии14
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skuulll 11 августа 2018 | 12:34
Скоро ли он войдет в списки бесовской сотни?)
liberastanakol 11 августа 2018 | 12:35
...который уже около трех месяцев продолжает голодовку.
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Тока настоящие укр. хиборхи могут голодать годами.
ugas 11 августа 2018 | 12:57
liberastanakol: skuulll: Настоящие дешевые пригожинские проститутки.
buzukin1909 11 августа 2018 | 12:35
Да пусть здоровеньким помрет! Такого и родственникам хоронить приятней :)
poluputing 11 августа 2018 | 13:05
buzukin1909: приятностей вашим родственникам
piterjanis 11 августа 2018 | 12:45
А рекорд голодания какой стране припишут? Украине или России? (с)
poluputing 11 августа 2018 | 13:11
piterjanis: рекорд по количеству выгребных ям на душу населения вы уже поставили. А также непревзойдённый рекорд по алкоголю на душу населения. Остановитесь , рекордсмены, пупок надорвёте
vlabumur 11 августа 2018 | 12:50
Сообщения о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 8 в Ямало-Ненецком автономном округе, потерял во время голодовки более 30 килограммов, появились в ряде СМИ. Однако ФСИН заявил, что с 24 мая, когда была объявлена голодовка, за пациентом установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение. Помимо этого, Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.
Угрозы жизни Сенцова нет, заверили в Федеральной службе исполнения наказаний. Дефицит массы тела не зафиксирован.
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poluputing 11 августа 2018 | 13:07
vlabumur: Попейте нутризон вместо еды три месяца , с удовольствием на вас погляжу. У врачей толковых спросите , что с вами будет, убогий
buzukin1909 11 августа 2018 | 13:09
vlabumur: Так значит жрет, сука! А вот Надька в натуре малость похудела - не зря же она хероиня. Была... А теперь...
margosher 11 августа 2018 | 12:59
Даже просто, сидя в тюрьме, будет ухудшение здоровья. А уж если при этом ещё и голодать, то... Ну как можно верить ФСИН?
y3emen1 11 августа 2018 | 13:31
margosher: можно верить, у них и после дубинкой по пяткам, печени и почкам, никто на здоровье не жалуется, врачи подтвердят...
putin_itogy 11 августа 2018 | 13:07
А если путина, столько же продержать на такой "диете"..
Он тоже, будет СОВЕРШЕННО ЗДОРОВ..?
А, паскудные чекисты..?
abuvgrobu 11 августа 2018 | 13:11
Надо же, а украинские ресурсы пишут, что у него органы уже отказывают.Нагнетают...
Голодать или нет-это его личное дело, не надо ему в этом мешать.Если б всех голодающих освобождали-в тюрьмы можно было бы продукты не завозить.)