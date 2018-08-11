Почти 400 млрд рублей потеряли за минувшие сутки российские металлургические, горнодобывающие и химические компании

Почти четыреста миллиардов рублей потеряли за минувшие сутки российские металлургические, горнодобывающие и химические компании. Их акции резко упали в цене – после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоход у ряда предприятий, а эти средства направить на выполнение майских указов.

Предложение ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей отлично вписывается в нынешнюю политику, — сказал в эфире «Эха» экономист Константин Сонин. А отрасль эту выбрали, поскольку в ней сейчас много денег, — отметил эксперт.

Константин Сонин добавил, что эта идея может быть полезной, если власти смогут потратить эти деньги на что-то полезное для россиян.