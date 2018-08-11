НАСА перенесло на завтра запуск первого космического аппарата,способного максимально приблизиться к поверхности Солнца
Причины переноса не уточняются, — сообщает ТАСС. Космический зонд должен приблизиться к Солнцу на расстояние в шесть миллионов километров и достигнуть его внешней атмосферы – так называемой Солнечной короны. Благодаря термостойкому экрану из углеродных пластин, аппарат может выдержать температуру до полутора тысяч градусов. Проект оценивается в полтора миллиарда долларов.
Комментарии1
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hastings 11 августа 2018 | 12:04
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