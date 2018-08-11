Угон пустого пассажирского самолета близ Сиэтла совершил механик местного аэропорта, решивший свести счеты с жизнью

Лайнер разбился, власти подчеркивают, что речи о теракте не идет.

О вероятных мотивах действий 29-летнего сотрудника авиакомпании Хорайзон эйр, который угнал турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Q400 и разбился на юге залива Пьюджет, сообщили в офисе шерифа округа Пирс в американском штате Вашингтон. Этот человек руководствовался личными мотивами – для этого угнал лайнер из международного аэропорта Сиэтла, пролетел определенное расстояние и через четверть часа разбился неподалеку от острова Кетрон. Угонщика сопровождал боевой истребитель F-15.

В сети есть видео летящего самолета, догоняющего его военного судна и небольшого облака дыма после падения пассажирского самолета. Как заявили в компании, которая владела самолетом, пассажиров или членов экипажа на борту не было. Теоретически в лайнере могло разместиться до 80 пассажиров. Личность погибшего похитителя установлена, но имя его пока не раскрывается. Работа аэропорта временно приостанавливалась, но довольно быстро вошла в нормальное русло.

Непосредственно на месте падения детали происшествия выясняют сотрудники Береговой охраны США.