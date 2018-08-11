Почти 400 млрд рублей потеряли за минувшие сутки российские металлургические, горнодобывающие и химические компании
Их акции резко упали в цене – после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоход у ряда предприятий, а эти средства направить на выполнение майских указов. Наибольшие потери понесли Евраз , НЛМК и ММК, — сообщает газета «Ведомости».
Комментарии8
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mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 11:36
С такими слугами народа и врагов никаких не надо.
grablu_rossiu 11 августа 2018 | 11:36
Класс))) Под управлением мудрого и компетентного нацлидера с его профессионалами-советниками с Россией случится то, что не удалось ни Наполеону, ни Гитлеру))))
kryimzdick 11 августа 2018 | 11:38
Но вы держитесь там))))
bozk 11 августа 2018 | 11:39
Это ещё санкции не ввели, а по "Воронежу" уже отбомбились =)
vladimirgornitsky 11 августа 2018 | 11:49
Надо полагать, что кто-то изрядно заработает на этом понижении, скупив акции по дешевке. Когда выяснится, что это был фейковый вброс, акции снова поднимутся в цене. Отчего не дать заработать хорошим людям.
snikkersnepper 11 августа 2018 | 11:54
Где потеряли? Уронили на дороге? Пожертвовали бедным? Отдали налетчикам? Утопили? Скормили голубям? Сожгли (нет, "жечь деньги - это гусарство")? Какие такие 400 миллиардов, имевшихся у них, потеряли эти компании?
Вы хоть иногда соображайте, что вы несете.
rusof_ob 11 августа 2018 | 12:01
До3,14зделся.
henry52 11 августа 2018 | 12:02
Ведь было же сказано: "делится надо"...