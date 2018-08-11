Почти 400 млрд рублей потеряли за минувшие сутки российские металлургические, горнодобывающие и химические компании

Их акции резко упали в цене – после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоход у ряда предприятий, а эти средства направить на выполнение майских указов. Наибольшие потери понесли Евраз , НЛМК и ММК, — сообщает газета «Ведомости».