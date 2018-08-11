Более четырехсот человек пострадали при разгоне митинга в Бухаресте, который прошел минувшей ночью
Полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает румынское информационное агентство Agerpress. Демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство коррупцией, низкой зарплатой и попытками правящей партии контролировать судебную систему. Они требовали отставки правительства, смены экономического курса и создания однопалатного парламента. Всего в митинге, по разным данным, приняло участие от 60 до 100 тысяч человек.
Агентство Reuters передает, что демонстранты пытались пробиться к зданию правительства, поэтому полицейские применили силу. В полиции утверждают, что в толпе находились провокаторы.
Комментарии2
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serhio_25__ 11 августа 2018 | 11:39
""Более четырехсот человек пострадали при разгоне митинга...Полицейские применили слезоточивый газ и водометы...Они требовали отставки правительства, смены экономического курса"" - ну и где заявления глав Запада, правозащитных организаций и наших хомяков об жестокости разгона, неправомерности применения силы к протестующим? Где крики про диктатора и полицейское государство?
parasuk_ 11 августа 2018 | 12:00
Газ и водометы это очень либерально и демократично. А путинские сатрапы навальнят на руках носят а автозаки зачем-то