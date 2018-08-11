Александру Шпакову, осужденному за участие в акции Навального, не пересчитали срок заключения по новому закону
Он должен был быть освобожден еще 6 августа, однако все документы куда-то пропали. Об этом сообщила представитель «Открытой России» Полина Немеровская, — передает ОВД-Инфо. По ее словам, документы с просьбой пересчитать ему срок Шпаков подал своевременно. Однако в базе суда они не числятся, и где они, никто не знает.
Напомню, Шпакова осудили на полтора года за нападение на сотрудника полиции. Между тем, его самого избили полицейские в автозаке. Об этом рассказал Алексе Навальный, который был задержан вместе со Шпаковым.
Комментарии5
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vladimirgornitsky 11 августа 2018 | 11:41
Чекисты, в том числе присутствующие сегодня на высших уровнях власти, в эпоху развитого социализма за требование "соблюдайте ваши законы" отправляли людей в лагеря и психушки. С чего бы они стали соблюдать собственные законы сегодня (кроме тех случаев, когда эти законы они приняли в своих личных интересах)?
Сегодня они обнаглели намного больше, чем в брежневские времена и плюют на законы более открыто.
patrikk_1 11 августа 2018 | 11:51
Александру Шпакову, осужденному за участие в акции Навального, не пересчитали срок заключения по новому закону...
Вот уж на что мне насрать, так это проблемы Саши Шпакова и Полины Немировской.
mikr 11 августа 2018 | 11:55
Кстати, а почему Эхо не сообщает о весьма забавном ЧП, происшедшем в США? О том, как в Сиэтле угнали пассажирский самолет (правда, на этот раз без пассажиров), который пришлось сбить истребителем в 60-ти километрах от места угона? Или подобные вещи, позорящие самую "непогрешимую в мире страну" сообщать запрещено? Или журналисты Эха еще не проснулись с утра?
paulik69 11 августа 2018 | 12:02
О чем можно просить карателей?
sbk 11 августа 2018 | 12:05
Так это же "у кого надо" документы-то потерялись.