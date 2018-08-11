Александру Шпакову, осужденному за участие в акции Навального, не пересчитали срок заключения по новому закону...

Он должен был быть освобожден еще 6 августа, однако все документы куда-то пропали. Об этом сообщила представитель «Открытой России» Полина Немеровская, — передает ОВД-Инфо. По ее словам, документы с просьбой пересчитать ему срок Шпаков подал своевременно. Однако в базе суда они не числятся, и где они, никто не знает.

Напомню, Шпакова осудили на полтора года за нападение на сотрудника полиции. Между тем, его самого избили полицейские в автозаке. Об этом рассказал Алексе Навальный, который был задержан вместе со Шпаковым.