С Земли сегодня в очередной раз будет наблюдаться солнечное затмение

Лучше всего это явление смогут увидеть жители северо-востока России.

Солнечное затмение для всех районов нашей планеты будет частичным. Тем не менее, в таких городах Якутии, как Тикси и Якутск, оно достигнет максимальной фазы: Луна закроет солнечный диск более чем на две трети. При этом продолжаться явление в этом районе будет около полутора часов. На юго-востоке России Солнца также не будет видно примерно наполовину: среди таких городов – Благовещенск, Чита и Иркутск.

Всего затмение коснется 14 стран: Канады, датского острова Гренландия, стран Северной Европы, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая. Увидеть явление можно будет и на европейской части России – но оно будет гораздо менее заметным. В Санкт-Петербурге Солнце будет закрыто примерно на 9 процентов, а в Москве – лишь на 2. Из европейских столиц меньше только в Таллине, Осло и Стокгольме.

Солнечное затмение начнется примерно в 11 часов по московскому времени и завершится в 14:30.