В России стартовала агитация перед единым днем голосования 9 сентября

По закону кандидаты должны получить бесплатный эфир на телевидении и радио, а также площади в печатных СМИ.

Выборы разных уровней в сентябре пройдут во всех регионах страны – исключением стала лишь республика Марий Эл. В 22 субъектах изберут губернаторов. Среди них оказалась и Москва, где жителям предстоит определиться с кандидатурой мэра. Кроме того, в 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, а в семи пройдет дополнительное голосование в Госдуму по одномандатным округам.

В регионах в преддверие агитационного периода уже провели жеребьевки по распределению эфирного времени и печатных площадей. Половина времени на ТВ и радио отводится под дебаты, а оставшиеся часы делятся поровну между кандидатами и предназначены для показа рекламных роликов. Например, в столице агитация будет вестись на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», а также «Радио Москвы» и «Москва FM».

Агитационный период завершится в ночь на 8 сентября, когда наступит так называемый «день тишины».

В свою очередь, политик Алексей Навальный ранее объявил, что в этот день пройдет общероссийская акция против повышения пенсионного возраста.

Алексей Навальный подчеркнул, что никаких ограничений для проведения уличных акций в единый день голосования не существует.