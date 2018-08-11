В России стартовала агитация перед единым днем голосования 9 сентября
По закону кандидаты должны получить бесплатный эфир на телевидении и радио, а также площади в печатных СМИ.
Выборы разных уровней в сентябре пройдут во всех регионах страны – исключением стала лишь республика Марий Эл. В 22 субъектах изберут губернаторов. Среди них оказалась и Москва, где жителям предстоит определиться с кандидатурой мэра. Кроме того, в 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, а в семи пройдет дополнительное голосование в Госдуму по одномандатным округам.
В регионах в преддверие агитационного периода уже провели жеребьевки по распределению эфирного времени и печатных площадей. Половина времени на ТВ и радио отводится под дебаты, а оставшиеся часы делятся поровну между кандидатами и предназначены для показа рекламных роликов. Например, в столице агитация будет вестись на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», а также «Радио Москвы» и «Москва FM».
Агитационный период завершится в ночь на 8 сентября, когда наступит так называемый «день тишины».
В свою очередь, политик Алексей Навальный ранее объявил, что в этот день пройдет общероссийская акция против повышения пенсионного возраста.
Алексей Навальный подчеркнул, что никаких ограничений для проведения уличных акций в единый день голосования не существует.
Комментарии5
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vla7815 11 августа 2018 | 11:07
Против едрапутинской орды и их прихвостней. Однозначно.
ugiazov 11 августа 2018 | 11:28
Кандидаты получат. Только в кандидаты пропускают по едросовскому фильтру.
goodman 11 августа 2018 | 11:33
А эта новость для нас, что там колонны грузовиков! И как мне хочется послушать всех кандидатов всех уровней! И расписание всех эфиров мне, пожалуйста! Да, а референдум тоже надо отвечать? Или он пройдёт отдельно, ввиду важности проблемы и ясности формулировки? Ну дайте мне, дайте выборы и референдум!!!
sim202_ 11 августа 2018 | 11:48
А вот некий аленевод, за которого агитация идет по всем утюгам всеми способами,
от дебатов отказался. Как и евонный хозяин в свое время...
henry52 11 августа 2018 | 12:06
Агитационный бред, пардон - период завершится 8 сентября...