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11:00, 11 августа 2018

Несколько колонн грузовиков за последние дни пересекли российско-украинскую границу в Донбассе

Причем, проезжали они в том месте, где нет никаких контрольно-пропускных пунктов.

События, происходившие в ночь на среду, описаны в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Грузовики, которые въехали на территорию Украины, а потом вернулись в Россию, зафиксировал беспилотник. Видеозапись приложена к самому отчету. Сначала аппарат заснял, как 8 шестиколесных автомобилей с крытыми брезентом грузовыми отсеками ехали в восточном направлении через населенные пункты, контролируемые сепаратистами. Далее колонна повернула на грунтовую дорогу, проходящую через границу. После этого беспилотник увидел вторую колонну, во главе с «уазиком» и 6 шестиколесных грузовиков. Они встретились примерно через 5 минут после того, как вторая колонна въехала на украинскую территорию. Далее каждая, не останавливаясь, двинулась в своем направлении.

Первая группа покинула соседнее государство по той же грунтовой дороге около полуночи. В отчете миссии говорится, что в 50 км к юго-востоку от Луганска впервые был зафиксирован временный лагерь. На его территории стояли 6 бронированных разведывательно-дозорных машин и 15 грузовиков военного типа. На одной из машин были черные номерные знаки с белыми символами и префиксом «ДК» кириллицей. Лагерь располагается вблизи неохраняемой дороги, которая ведет к границе с Россией.

Ранее представители Украины в Совместном центре по контролю и координации утверждали, со ссылкой на наблюдателей ОБСЕ, что только за июль на территории, подконтрольной сепаратистам, в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения и военной техники.

Комментарии

44

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vladimirgornitsky 11 августа 2018 | 11:06

В этом случае стандартный ответ "уваснетдоказательств" не совсем подойдет. Но есть и соответствующий случаю вариант: "вывсеврете".

vvietham 11 августа 2018 | 11:22

Кастрюльки привыкайте к хозяйственной деятельности Донбасса - неотъемлемой и исконной части России.

Кто там хотел еще одно судно РФ задержать в порту НовоРоссии?

Получите, распишитесь.

А не нравится, проведем референдум, потом выборы, как в бывшей Югославии, а всех, кто попытается помешать волеизъявлению народов НовоРоссии принудим к миру, как НАТО принуждало в 1999 году.

Но лучше было бы кастрюлькам без излишней нервозности принять план объединения ФРГ и ГДР т.е. РФ и НовоРоссии, благословить его и вспомнить ещё историю ЧехоСловакии, которая также как и 404 не смогла быть единой и благополучно по ЕВРОПЕЙСКИ распалась.

Кастрюльки хотите в ЕС?

Возвращайте России её исконные земли и скатертью дорога!

serge_moro 11 августа 2018 | 11:24

vvietham: их там нет.Это не мы. Мы не сбивали, мы не травили. Мы не убивали Политковскую и Немцова. Мы честные и не воруем и не грабим , и в тюрьмы не бросаем детей и стариков. Мы самая справедливая и демократическая страна в мире. У наc все решает суд. Россия-самая процветающая страна в мире

tvitov66 11 августа 2018 | 11:32

serge_moro: интересно, а на этот раз нас за это какими санкциями нас потчевать будут? Или кремляди надеются что пронесёт и обойдётся словоблудием?

navsegda 11 августа 2018 | 11:24

vvietham: х... тебе во все щели , сами возвращайте захапанные земли народам которых поработили

gordy 11 августа 2018 | 11:27

Говорят, мы бяки-буки?

pavelmistery 11 августа 2018 | 11:44

vvietham: Совсем недавно вы полностью отрицали присутствие российской военной техники на Донбассе, но как только вас прижали доказательствами - сразу запели другое ))

И да, судьба Косово решалась в ООН, в отличие от Крыма

raffal 11 августа 2018 | 11:52

vvietham:
Вы явно в детстве не наигрались в войнушку. К тому же, в XXI веке величие определяется не размером территории и величиной дубины, а совсем иными признаками, которых у России нет.
Кроме безразмерных понтов и унаследованного от испустившего дух от гнилости "ссср" место в Совбезе ООН.
И Вы. очевидно, не заметили, что из политического лексикона неологизмы типа "новороссия" и "малороссия" давно исключены.
Между тем, санкции нарастают. Или "искандеры" ещё продолжают смеяться?

lisitsa1962 11 августа 2018 | 12:05

vvietham:
1.привыкайте к хозяйственной деятельности Донбасса - неотъемлемой и исконной части России.//-- :))) Прекрасная хоз. деятельность - обмен 200х пАребриков на наркоту

2.Кто там хотел еще одно судно РФ задержать в порту НовоРоссии? //-- Никто не хотел за неимением НовоРоссии. А вот в украинском Херсоне таки задержали

3.А не нравится, проведем референдум, потом выборы, как в бывшей Югославии, а всех, кто попытается помешать волеизъявлению народов НовоРоссии принудим к миру, как НАТО принуждало в 1999 году.//-- :))))) Пытались. Не прошло. Огребаете только начало санкций и умываетесь

4.Возвращайте России её исконные земли и скатертью дорога!//-- :) Снова незатейливый солдатский юморок? У Московии исконные земли - территория Московского княжества, болото на Среднерусской возвышенности. Всё остальное ваши предки притырили кровью и подлостью. Так что сидите себе внутри вашей карантинной зоны и наслаждайтесь внутренней политикой вашего фюрера

danko1 11 августа 2018 | 11:07

Грузовики следовали по проверенному пути, еще Буком проложенным?
Что в ответ на разоблачение будут врать в Кремле и МИДе?
"Нас тут нет" и "вы докажите"- не прокатит. Только смех вызовет.

xoxloparasha 11 августа 2018 | 11:09

danko1: "Настутнет и выдокажите" давно пора заменить на " идите нахер и не ваше дело " !

sbk 11 августа 2018 | 11:48

xoxloparasha: Или на "мы на дурацкие и провокационные вопросы отвечать не будем. Россия - великая держава."

cattt 11 августа 2018 | 11:16

danko1: Возраст пенсионный повышать надо, а тут ни чемпионата на олимпиады, придется путьке войнушку замутить.

sensei54 11 августа 2018 | 11:07

Если везли солярку, то примерно на две заправки танкового батальона.

mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 11:08


Может, это была честная гуманитарная и исключительно мирная помощь, идущая от самого сердца нацдилера?

ur_sus 11 августа 2018 | 11:15

mikhail_spb_:
//Может, это была честная гуманитарная и исключительно мирная помощь, идущая от самого сердца нацдилера?//
Может кокс аргентинский для поддержания "боевого духа"?

agamasat 11 августа 2018 | 11:25

mikhail_spb_: Может, это была честная гуманитарная и исключительно мирная помощь, идущая от самого сердца нацдилера?
-------------------------------------------------------
Даже не сомневайтесь! Скромненько так, чтобы благотворительность не была замечена, под покровом ночи и в месте, где нет контроля границы... У меня даже слезы идут невольно из глаз от умиления - насколько бескорыстна благотворительность россии!

vincenttt 11 августа 2018 | 11:11

Убийство людей окурком всё продолжается и продолжается..

consts 11 августа 2018 | 11:11

Это гуманитарная помощь. Сверхплановая.

kapkina 11 августа 2018 | 11:12

Ихтамнет

parasuk_ 11 августа 2018 | 11:16

Местные порашкины пропагандоны уже вспоминают все свои болячки чтобы не попасть в ато :)

eyjafjallajoekull 11 августа 2018 | 11:18

Голландцы после сбития Боинга не предприняли абсолютно никаких действий-вот и получаем обратку. Если своих граждан не жалко, неужели дети ничего не значат? Вообще-то, после таких вещей разрывают дипсоглашения, как минимум.

vincenttt 11 августа 2018 | 11:25

eyjafjallajoekull: Полностью с Вами согласен...Действительно, уже похоронили своих невинных людей, уже расследовали и доказали вину гопника гэбистского и его ОПГ, а дальше то что, где реакция, где наказание?!

passanger 11 августа 2018 | 11:19

Не думаю, что это будет неожиданностью и сюрпризом, если т.Путин&Ко от отчаяния вновь
попробуют таки захватить Украину, но скорее это приведет сейчас реально к новой мировой войне, поскольку многие военные в основных странах запада готовы,
во всяком случае морально, к этому, к подобным путинским выкрутасам,
насколько мне известно.

passanger 11 августа 2018 | 11:28

passanger: Политическое руководство на Западе в целом уже не может игнорировать мнение своих военных в сложившихся реалиях и будет принимать решения продиктованные во многим этим обстоятельством.
К сожаление, в практическом плане для предотвращения дальнейшей путинской агрессии сделано много, но все же этого катастрофически
мало, не достаточно. Военные там, на Западе это прекрасно понимают
и все же...

komiccap_nkvd 11 августа 2018 | 11:21

в грузовиках спрятаны танки.
надо вводить против России санкции. обычно их вводят по вторникам, но ради такого случая, можно и сегодня

stakanoff 11 августа 2018 | 11:38

komiccap_nkvd: Не, установки С-400. Сборно-разборные.

svoi216 11 августа 2018 | 11:22

Вот тебе и все минские соглашения о которых вопит российская сторона.

gregor 11 августа 2018 | 11:25

Гуманитарные бомбы ,снаряды ,патроны и настамнеты ..... убивать поехали соседнюю страну .
Это менталитет . С песней ;-" Хотят ли русские войны " лазить к соседям и гадить убивать и грабить .

snikkersnepper 11 августа 2018 | 11:31

Эхонько "работает" :)

1. Берем сообщение ОБСЕ (вполне адекватно переданное в предыдущих репостах) и меняем "две колонны" на "несколько" и "в ночь на среду" на "за последние дни" (ведь никто же не скажет, что эти замены не верны) и лехким движением руки превращаем 1 (один) зафиксированный случай в неопределенные, постоянно шастающие туда-сюда колонны грузовиков.

2. Берем параллельное сообщение о лагере под Луганском (находящемся километрах в 70 от пресловутых колонн) и даем его прицепом. Никто ж не будет разбираться, что никакого отношения к пересечению границы этот лагерь не имеет. Для полноты ощущений мы еще про номер на кириллице скажем. Ибо найти хотя бы фотки парада 9 мая в Донецке и посмотреть номера участвовавших там машин мы не в состоянии.

3. Ну и для полноты картины запостим украинских представителей, ссылающихся на ОБСЕ. Процитировать само ОБСЕ, рассказывающее об этом, равно как и обнаружить другие колонны, благодаря которым "количество вооруженной техники выросло в 8,5 раз" за один месяц (вы себе эти потоки представляете?) Эхонько не потрудилось.

А зачем?

tenisfun 11 августа 2018 | 11:39

snikkersnepper: Опять на колени хотят поставить, хитрецы, бл..

snikkersnepper 11 августа 2018 | 11:50

snikkersnepper:

Кстати, если продолжить, то в гугле можно найти конкретное место, где было снято видео. Оно находится в 3 километрах от границы, но тем не менее, на территории ДНР. Съемки пересечения границы у ОБСЕ нет. При этом берем оригинал сообщения и читаем по буквам: а) "колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу" (можете в гугле посмотреть, что там еще десяток поворотов до границы), б) "которая следовала в западном направлении от границы с Российской Федерацией по той же грунтовой дороге" (аналогично). То есть простите - а чего это ОБСЕ скрывает, куда именно делась колонна "свернувшая на дорогу" и откуда именно взялась колонна "следовавшая от границы"?

za_stalina 11 августа 2018 | 11:33

А что людям без продуктов оставаться? Не надо лицемерить. Без помощи из Ростова в Донецке была бы гум катастрофа!

pavelmistery 11 августа 2018 | 11:39

za_stalina: Не знал, что жители едят автоматы и танки ))

kryimzdick 11 августа 2018 | 11:45

za_stalina: Лугандонцы плюются от российских продуктов, а покупают украинские - и вкуснее, и дешевле в 3 раза.

skuulll 11 августа 2018 | 12:01

kryimzdick: В Крыму в первый год как то купил харьковскую колбасу-дерьмище редкостное, по той же цене, что и российская. Так и выкинул в помойку " вкусную, дешевую" колбасу...

lisitsa1962 11 августа 2018 | 11:37

Наконец-то проснулись. Все это было видно и раньше. Интересно, почему только сейчас ОБСЕ решили публиковать результаты наблюдений за ихтамнетами? Что в ростовском лесу здохло?

piterjanis 11 августа 2018 | 11:43

lisitsa1962: где раньше-то видели? под таблетками?

elenaprekrasnaya2009 11 августа 2018 | 11:38

На Украине ж выборы скоро, вот сосед решил "помочь сделать Правильный выбор".

Да и нашему Начальству надо скандал с повышением пенс. возраста чем-то прикрыть, народ отвлечь.
Война - лучший выход!

Только в этот раз уже не сработает...

eduard53 11 августа 2018 | 11:39

В-общем, куда ни глянь, всюду голимое кремлядское враньё.
Напоминает анекдот-реплику неверного мужа, схваченного женой с поличным (скажем,
за большой палец ноги) в постели на любовнице: "Дорогая, ты всё неверно поняла".

ss2020 11 августа 2018 | 11:44

около полуночи... пошёл рюсский мир!)))

ss2020 11 августа 2018 | 11:50

Эрих фон Манштейн с ихтамнетами умел общаться... поэтому и 86 лет прожил до 1973 года!)))

ly4_sveta 11 августа 2018 | 11:52

И долго будут смотреть на этих нарушителей
границы? Уничтожать, мочить везде и в сортире
в том числе. А граница это не сортир. Гэбня иного
отношения не понимает, только давить.

andre_klimov 11 августа 2018 | 11:58

Стоило только начать обсуждение о замене европейских наблюдателей на ООН-овских с соответствующим уходом финансирования миссии - как тут же ОБСЕ-шные наблюдатели "прозрели" :))

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