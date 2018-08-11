Несколько колонн грузовиков за последние дни пересекли российско-украинскую границу в Донбассе

Причем, проезжали они в том месте, где нет никаких контрольно-пропускных пунктов.

События, происходившие в ночь на среду, описаны в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Грузовики, которые въехали на территорию Украины, а потом вернулись в Россию, зафиксировал беспилотник. Видеозапись приложена к самому отчету. Сначала аппарат заснял, как 8 шестиколесных автомобилей с крытыми брезентом грузовыми отсеками ехали в восточном направлении через населенные пункты, контролируемые сепаратистами. Далее колонна повернула на грунтовую дорогу, проходящую через границу. После этого беспилотник увидел вторую колонну, во главе с «уазиком» и 6 шестиколесных грузовиков. Они встретились примерно через 5 минут после того, как вторая колонна въехала на украинскую территорию. Далее каждая, не останавливаясь, двинулась в своем направлении.

Первая группа покинула соседнее государство по той же грунтовой дороге около полуночи. В отчете миссии говорится, что в 50 км к юго-востоку от Луганска впервые был зафиксирован временный лагерь. На его территории стояли 6 бронированных разведывательно-дозорных машин и 15 грузовиков военного типа. На одной из машин были черные номерные знаки с белыми символами и префиксом «ДК» кириллицей. Лагерь располагается вблизи неохраняемой дороги, которая ведет к границе с Россией.

Ранее представители Украины в Совместном центре по контролю и координации утверждали, со ссылкой на наблюдателей ОБСЕ, что только за июль на территории, подконтрольной сепаратистам, в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения и военной техники.