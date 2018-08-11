Власти Северной Кореи отказались от предложения США об уничтожении ядерного оружия и средств его производства

В Пхеньяне американский план денуклеаризации назвали бандитским. Об этом сообщает СNN со ссылкой на дипломатические источники.

США требуют полного ядерного разоружения и возможности проверки. До тех пор, пока не будет достигнут результат, санкции в отношении КНДР сохранятся. Северная Корея обещает предпринять какие-либо шаги только после снятия санкций и заключения мирного договора.