В Москве двое полицейских получили несколько лет тюрьмы за незаконное задержание мужчины

В 2016 году прохожий сделал замечание сотрудникам полиции, которые курили в общественном месте. Полицейские задержали его и поместили в камеру. В отношении сотрудников полиции завели уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Они признали свою вину. Одного приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, второго – к 3,5 годам, сообщается на сайте столичной прокуратуры.