В Астрахани арестована владелица частного детсада и ее муж,которые подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками
Хозяйка детсада Зульфия Рузанова вместе с нянями в тихий час связывала детей простынями по рукам и ногам. Ее муж Игорь Рузанов также подозревается в жестоком обращении с детьми. Об этом Следственный комитет сообщает в своем Твиттере. В дошкольном учреждении не было квалифицированного персонала. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.