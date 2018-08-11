В Астрахани арестована владелица частного детсада и ее муж,которые подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками

Хозяйка детсада Зульфия Рузанова вместе с нянями в тихий час связывала детей простынями по рукам и ногам. Ее муж Игорь Рузанов также подозревается в жестоком обращении с детьми. Об этом Следственный комитет сообщает в своем Твиттере. В дошкольном учреждении не было квалифицированного персонала. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.