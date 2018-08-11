Украина подала иск в ЕСПЧ против России, обвинив ее в нарушении прав украинских заключенных
Об этом в Фейсбуке написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина. По его словам, правительство Украины заявляет о системных нарушениях Москвой Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Украинские граждане преследуются по политическим мотивам.
Комментарии1
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olegleon 11 августа 2018 | 10:34
"мы напишем в Спортлото"