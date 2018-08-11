Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые в ночь на среду пересекали границу России с Украиной
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые в ночь на среду пересекали границу России с Украиной в районе, где нет погранично-пропускных пунктов. Об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая. Одна из них остановилась на территории, неподконтрольной правительству Украины; вторая вернулась на территорию Российской Федерации.
Комментарии3
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bozk 11 августа 2018 | 10:33
Это называется ответ на последующие санкции США.
danko_vibla 11 августа 2018 | 10:34
bozk: вот это правильно!!!
parasuk_ 11 августа 2018 | 10:34
Опять порашкину орду будут в котлах драть :)