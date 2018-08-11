NASA планирует сегодня запустить первый космический аппарат, способный максимально приблизиться к поверхности Солнца

Аппарат Parker отправится с мыса Канаверал на тяжёлой ракете-носителе Дельта-4. Задача космического зонда приблизиться к Солнцу на рекордно маленькое расстояние в 6 миллионов километров. И достигнуть его внешней атмосферы, так называемой солнечной короны, отмечает РИА. Аппарату благодаря термостойкому экрану из углеродных пластин предстоит выдержать температуру до почти полутора тысячи градусов.

Так в NASA рассчитывают понять механизм возникновения солнечного ветра. Это поток ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство со скоростью от трёхсот до более тысячи километров в секунду. Частицы могут смешиваться с магнитным полем Земли и вызывать геомагнитные бури, которые становятся причиной сбоев в работе радиооборудования. Паркер также может обнаружить солнечные явления, о которых до этого учёные не догадывались.

Помимо миссии на Солнце, NASA готовит также экспедицию на Венеру.