NASA планирует сегодня запустить первый космический аппарат, способный максимально приблизиться к поверхности Солнца
Аппарат Parker отправится с мыса Канаверал на тяжёлой ракете-носителе Дельта-4. Задача космического зонда приблизиться к Солнцу на рекордно маленькое расстояние в 6 миллионов километров. И достигнуть его внешней атмосферы, так называемой солнечной короны, отмечает РИА. Аппарату благодаря термостойкому экрану из углеродных пластин предстоит выдержать температуру до почти полутора тысячи градусов.
Так в NASA рассчитывают понять механизм возникновения солнечного ветра. Это поток ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство со скоростью от трёхсот до более тысячи километров в секунду. Частицы могут смешиваться с магнитным полем Земли и вызывать геомагнитные бури, которые становятся причиной сбоев в работе радиооборудования. Паркер также может обнаружить солнечные явления, о которых до этого учёные не догадывались.
Помимо миссии на Солнце, NASA готовит также экспедицию на Венеру.
Комментарии19
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m_doc 11 августа 2018 | 10:10
Проше не кидаться тапками.... Ну, приблизится - и чего? Узнаем, например, что Солнце погаснет раньше ожидаемого срока? Вот радость-то какая.
grablu_rossiu 11 августа 2018 | 10:14
m_doc: Вероятно, задача не только в этом)) Мне больше интересно, чем ответит нацлидер? Ростом цен? налогов?
dimitrios_pagourtzis 11 августа 2018 | 10:19
grablu_rossiu:
всегда удивлялся как использованные тампоны от либералов любую тему притягивают к В.В.П.
drgonish 11 августа 2018 | 10:22
grablu_rossiu:
[Ростом цен? налогов? ]
Ну ты же купил импортный телефон, тачку, телевизор? Производство твоей страны стагнирует. А в результате ты хотел повышения зарплаты и понижения налогов? Ну, если ты - идиот, причем тут нацлидер?
grablu_rossiu 11 августа 2018 | 10:34
drgonish: Ну если великая держава импотентна предложить качественный товар))) Или надо как в песне Слепакова?
Купи говно и поддержи Россию.
Купи говно, ведь ты же патриот.
Купи говно и поступи красиво.
Купи говно - толкни страну вперёд.
ihtamnet 11 августа 2018 | 10:14
m_doc: Черная зависть - низкое чувство. Гордись рогозинскими батутами и порадуйся за других, выбей наконец совок из головы.
m_doc 11 августа 2018 | 10:18
ihtamnet: Я так и думала, что ответа по существу не дождусь.
ihtamnet 11 августа 2018 | 10:22
m_doc: Тебе всё в статье разжевали, а завить - гадское чувство. Какой тебе еще ответ дать, чудо?
m_doc 11 августа 2018 | 10:31
ihtamnet: Где ты у меня зависть углядел? По себе судишь?
Мне интересно, какие знания добавит этот аппарат к уже имеющимся благодаря супер-пупер телескопам и т.д. и т.п. И стоит ли овчинка выделки.
ura_123 11 августа 2018 | 10:19
m_doc: Ну живут они там лучше и чего? Зато у нас Воронеж!
polsan 11 августа 2018 | 10:21
m_doc: Понимаете ли, доктор, что есть кроме ваших тапок и горшка, ещё и наука! Ученье свет, а неученье......
raffal 11 августа 2018 | 10:31
m_doc: Вот радость-то какая.
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Где Вы увидели "радость-то..." в сугубо научно-технической информации? Людям вообще свойственно стремление к познанию. Это наука. Узнают учёные. Можете узнать и Вы. Если любознательны. А Ваша реплика, причём, открывшая дискуссию, простите, гаденькая.
andre_klimov 11 августа 2018 | 10:31
m_doc:
Ну, например, кроме изучения солнечного ветра возможно еще и изучить то, что связано с термоядерными реакциями. Опять же, Солнце - такой "горшочек", в котором теоретически варится гораздо больше, чем вмещает в себя таблица Менделеева. Да и изучение свойств периферийной плазмы необходимо для развития космонавтики сверхдальнего зондирования.
banyi3 11 августа 2018 | 10:13
Оно конечно полезно, но есть ещё Луна , Марс... Они поближе
drgonish 11 августа 2018 | 10:26
banyi3:
Ну, на Луну в виду массы мистификаций в период лунной гонки, видимо есть соглашение, пока, не летать. На Марс до сих пор ничего посадить так и не смогли. Что еще остается, чтобы сделать громкое заявление?
ura_123 11 августа 2018 | 10:16
Ракетный двигатель конечно же рассейский?
ask111 11 августа 2018 | 10:33
ura_123: нет ватник двигатель американский
ask111 11 августа 2018 | 10:30
Уважение Америке! Велика страна! Где там Рагозин с батутами?
zemljanka 11 августа 2018 | 10:34
"Долетайте до самого солнца,
И домой возвращайтесь скорей!"