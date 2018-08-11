Греция решила отозвать посла из России

Эта информация появилась на фоне обострения отношений двух стран.

Об отзыве посла Андреаса Фриганаса сообщили сразу несколько греческих СМИ. По данным телеканала ANT1, это решение принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. Агентство ТАСС со ссылкой на греческий дипломатический источник сообщает, что Фриганаса заменят новым послом. На этой должности он проработал чуть больше двух лет. Собеседник РИА Новости уточнил, что дипломат вернется в Афины в ближайшие дни. Официально информация об отзыве посла пока не подтверждена.

Информация о смене греческого представителя появилась в период кризиса отношений Москвы и Афин после взаимной высылки дипломатов. Первой это решение приняла Греция – власти страны обвинили нескольких россиян во вмешательстве в свои внутренние дела и незаконных действиях против нацбезопасности. Россия ответила высылкой нескольких греческих представителей – в Афинах это назвали попыткой отомстить.

Россия все обвинения Греции отвергает. По мнению Москвы, решение о высылке дипломатов Афины приняли под внешним давлением.