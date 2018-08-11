Греция решила отозвать посла из России
Эта информация появилась на фоне обострения отношений двух стран.
Об отзыве посла Андреаса Фриганаса сообщили сразу несколько греческих СМИ. По данным телеканала ANT1, это решение принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. Агентство ТАСС со ссылкой на греческий дипломатический источник сообщает, что Фриганаса заменят новым послом. На этой должности он проработал чуть больше двух лет. Собеседник РИА Новости уточнил, что дипломат вернется в Афины в ближайшие дни. Официально информация об отзыве посла пока не подтверждена.
Информация о смене греческого представителя появилась в период кризиса отношений Москвы и Афин после взаимной высылки дипломатов. Первой это решение приняла Греция – власти страны обвинили нескольких россиян во вмешательстве в свои внутренние дела и незаконных действиях против нацбезопасности. Россия ответила высылкой нескольких греческих представителей – в Афинах это назвали попыткой отомстить.
Россия все обвинения Греции отвергает. По мнению Москвы, решение о высылке дипломатов Афины приняли под внешним давлением.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 11 августа 2018 | 10:11
Россия всегда всё опровергает и отвергает..На нормальные отношения с другими странами воровская власть не способна.
grablu_rossiu 11 августа 2018 | 10:15
opiatnovyi63: Портянки и вата, что в методичках товарисч майор написал? Греки уже жидобандеровцы или пока нет?
luger_max_otto 11 августа 2018 | 10:22
Они сейчас Котляревского вспомнят, малороссийскую энеиду- как раз в тему получится.
danko1 11 августа 2018 | 10:25
grablu_rossiu: Даже с одной из последних лояльной страной к России Путин умудрился отношения испортить, желая и там свою политику проводить.
И опять "вы докажите", хотя всё доказано.
balamuto 11 августа 2018 | 10:13
Патрик ,ты где? Элиныжидобандеровцы беспредельничуют. Прими меры, Обзовись.
koltak76_ 11 августа 2018 | 10:13
Как так? Греки наши друзья..
Еще одно копье в спину вошдя!
m_doc 11 августа 2018 | 10:22
koltak76_: Рассказывай, что натворил... за что тебя греки невзлюбили.
vilingrad 11 августа 2018 | 10:17
На очереди... да уже все прошли, никого нет в очереди:)
danko1 11 августа 2018 | 10:27
vilingrad: Сейчас еще Лукашенко возникнет в ответ на отказ ему кредитов и повышение цены на нефть.
pantv66 11 августа 2018 | 10:35
vilingrad: Приходит мужик домой с работы.
Жена
- Дорогой я беременна.
- Да вы что, блин, сговорились все что ли?!!!
Что то не катит Вовану в последнее время. Пенсии приходится повышать. Возраст в смысле. А, да это не он. Гадский Медвед.
pantv66 11 августа 2018 | 10:31
В Греции все есть. Кроме посла Греции в России. Кольцо врагов сжимается. Тут не до пенсий. Отдадим их Путину. Пусть эта гадость подавиться.
venmud 11 августа 2018 | 10:35
"По данным телеканала ANT1, это решение принимал лично министр иностранных дел"
===================================================================
А "Алексис Ципрас" даже не знал?! Загубят страну эти левые радикалы.