В столице Румынии в ходе разгона антиправительственной манифестации пострадало до полутысячи человек

65 человек были доставлены в больницы. Жесткие действия силовиков осудил президент страны.

Свыше сотни тысяч человек вышли накануне вечером на манифестацию под лозунгом «Диаспора дома!». Ее участниками стали румыны, которые живут и работают за пределами страны. Они требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. Но жандармерия получила приказ на разгон акции, в ход пошли задержания, гранаты со слезоточивым газом, водометы со стороны полиции и попытки прорыва через металлические заграждения к зданию правительства со стороны самих протестующих. В полицейских летели камни, бутылки и петарды. 440 участникам манифестации, включая 24 жандармов, была оказана медицинская помощь, сообщило агентство Аджерпрес.

Недовольство собравшихся, признаются собравшиеся на улицах Бухареста, связано с тем, что мигрантами они стали вынужденно — до 5 миллионов румын живут и работают в западноевропейских странах. Родину эти люди покинули из-за низких зарплат и отсутствия перспектив. Десятки тысяч человек вышли на улицы и в других городах Румынии. Президент Клаус Йоханнис назвал действия по разгону демонстрации на столичной площади Виктории «непропорциональными по отношению к поведению большинства людей» и потребовал от главы МВД объяснений.

Среди основных требований участников уличных акций в Румынии остается развитие партнерских отношений с Евросоюзом и НАТО и введение в стране электронного голосования.