В столице Румынии в ходе разгона антиправительственной манифестации пострадало до полутысячи человек
65 человек были доставлены в больницы. Жесткие действия силовиков осудил президент страны.
Свыше сотни тысяч человек вышли накануне вечером на манифестацию под лозунгом «Диаспора дома!». Ее участниками стали румыны, которые живут и работают за пределами страны. Они требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. Но жандармерия получила приказ на разгон акции, в ход пошли задержания, гранаты со слезоточивым газом, водометы со стороны полиции и попытки прорыва через металлические заграждения к зданию правительства со стороны самих протестующих. В полицейских летели камни, бутылки и петарды. 440 участникам манифестации, включая 24 жандармов, была оказана медицинская помощь, сообщило агентство Аджерпрес.
Недовольство собравшихся, признаются собравшиеся на улицах Бухареста, связано с тем, что мигрантами они стали вынужденно — до 5 миллионов румын живут и работают в западноевропейских странах. Родину эти люди покинули из-за низких зарплат и отсутствия перспектив. Десятки тысяч человек вышли на улицы и в других городах Румынии. Президент Клаус Йоханнис назвал действия по разгону демонстрации на столичной площади Виктории «непропорциональными по отношению к поведению большинства людей» и потребовал от главы МВД объяснений.
Среди основных требований участников уличных акций в Румынии остается развитие партнерских отношений с Евросоюзом и НАТО и введение в стране электронного голосования.
Комментарии10
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zukus 11 августа 2018 | 10:08
Румынцы - пример для украинцев!
drgonish 11 августа 2018 | 10:10
Но, свободы собрания нет только в России, да оппы?
По сравнению с любой "свободной страной" за нарушения вас полиция считай по головке гладит. И зря.
zemljanka 11 августа 2018 | 10:13
Респект народу Румынии!
olegleon 11 августа 2018 | 10:21
zemljanka: "манифестацию под лозунгом «Диаспора дома!»."
это та часть народа, которая вынуждена была уехать из Румынии, чтобы элементарно прокормить свои семьи. но которые любят свою родину и не хотят стать вечными мигрантами, в отличие от арабов или негров, бегущих в Европу.
и да, респект тем, кто любит свою страну и хочет жить в ней, работая
olegleon 11 августа 2018 | 10:18
"в ход пошли задержания, гранаты со слезоточивым газом, водометы"
страна ЕС и НАТО. демократические методы
nehoroshiy 11 августа 2018 | 10:32
olegleon: Когда мы выбираем по демократическим лозунгам человека в депутаты, президенты...Откуда мы знаем что у него на самом деле в голове. Для это и должны существовать независимая судебная система и Конституция.Демократия не незыблема, за неё нужно постоянно бороться.
mr_samgin 11 августа 2018 | 10:18
Протестующие требуют вступления Румынии в НАТО и Евроепейский Союз?!!!
zibex 11 августа 2018 | 10:20
Русским надо изучать опыт массовых протестов
buzukin1909 11 августа 2018 | 10:26
Чаушеску смеется, наблюдая этот бардак с того света. Эх, нету у этих недоримлян своего Лехи кучеНавального - этот примазался бы к тупоголовой толпе и стал бы цыганским императором! А фулеж - вай нот? Здесь-то ему и вовсе нихера не катит, а там пусть попробует - жалко штоле кому-то эту Румынию? Чай не Швейцария и не Россия :)
kryimzdick 11 августа 2018 | 10:36
buzukin1909: Зато нынешние власти хорошо помнят про Чаушеско и не смеются