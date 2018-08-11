Под угрозой срыва оказались гастроли театра Романа Виктюка в Астрахани

После критических выступлений местной власти, администрация площадки, где должны пройти спектакли, объявила о проведении внепланового ремонта.

Еще на этой неделе билеты на два спектакля театра Романа Виктюка в Астрахани – «Служанки» и «Саломея» — были в продаже. Однако накануне стали поступать сообщения, что купить их уже не получается. А руководство местного театра оперы и балета внезапно вспомнило, что на 28 и 29 ноября, когда в городе должны были пройти гастроли театра, запланирован ремонт сцены, пишет сайт «Astrakhanpost». В доказательство приводится письмо администрации площадки.

Издание обращает внимание, что незадолго до этого глава города Алена Губанова выступила против показа работ Народного артиста Российской Федерации. По ее мнению, постановки неоднозначные, и им не место в таком многонациональном регионе. Для таких спектаклей есть Москва, добавила мэр. К ее мнению подключился и один из местных функционеров «Единой России» — начальник отдела партийного строительства регионального отделения партии Александр Тукаев. В своем «Фейсбуке» он, не стесняясь в выражениях, обвинил работы известного режиссера в пропаганде гомосексуализма.

В 2014 году против показа «Саломеи» в Санкт-Петербурге, как сообщалось, протестовали казаки. Однако организаторы гастролей тогда спектакль не отменяли.