Под угрозой срыва оказались гастроли театра Романа Виктюка в Астрахани
После критических выступлений местной власти, администрация площадки, где должны пройти спектакли, объявила о проведении внепланового ремонта.
Еще на этой неделе билеты на два спектакля театра Романа Виктюка в Астрахани – «Служанки» и «Саломея» — были в продаже. Однако накануне стали поступать сообщения, что купить их уже не получается. А руководство местного театра оперы и балета внезапно вспомнило, что на 28 и 29 ноября, когда в городе должны были пройти гастроли театра, запланирован ремонт сцены, пишет сайт «Astrakhanpost». В доказательство приводится письмо администрации площадки.
Издание обращает внимание, что незадолго до этого глава города Алена Губанова выступила против показа работ Народного артиста Российской Федерации. По ее мнению, постановки неоднозначные, и им не место в таком многонациональном регионе. Для таких спектаклей есть Москва, добавила мэр. К ее мнению подключился и один из местных функционеров «Единой России» — начальник отдела партийного строительства регионального отделения партии Александр Тукаев. В своем «Фейсбуке» он, не стесняясь в выражениях, обвинил работы известного режиссера в пропаганде гомосексуализма.
В 2014 году против показа «Саломеи» в Санкт-Петербурге, как сообщалось, протестовали казаки. Однако организаторы гастролей тогда спектакль не отменяли.
Комментарии12
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compare 11 августа 2018 | 10:08
вязкая,серая дремучесть обволакивает Астрахань-чтобы под ее "покрывалом"ничто не смогло потревожить гражданский сон жителей...спите спокойно,"граждане","аленка" на страже...
gordy 11 августа 2018 | 10:33
"Для таких спектаклей есть Москва, добавила мэр."
Она даёт себе отчёт?
vladimirgornitsky 11 августа 2018 | 10:09
Почти уже сто лет назад американская "глубинка" прославилась "обезьяньим процессом", который стал символом косности и мракобесия. Но мир за эти сто лет изменился. Хотя, конечно, не весь. В частности, в России такие "обезьяньи процессы" в той или иной форме стали практически каждодневным явлением, косность, ксенофобия и мракобесие стали нормой, а не бросающимся в глаза исключением. Причем не только в "отсталой глубинке", но и в "просвещенном центре".
zemljanka 11 августа 2018 | 10:10
трусливые тупицы на местах...
ilja13 11 августа 2018 | 10:13
Это весьма хорошие спектакли. Конечно, Р. Виктюк явно не театральный гений масштаба Станиславского, но безусловно талант!!!!!! И ещё какой! А про "выступления" - что называется - не хочешь, не ходи. Протестуйте молча, ни кто не покушается на невинность якобы мачо отечественного разлива, которой наверно и нет...))))))) давным давно.....)))))
gromus 11 августа 2018 | 10:16
Ну и кто из них пи... гей?
banyi3 11 августа 2018 | 10:16
Зачем Астрахань? Есть Москва , Питер , ЕС. Там народ продвинутый , не в пример ватникам. Пусть Виктюк ещё в глубинку США со своими жопами поедет )
rihard 11 августа 2018 | 10:21
banyi3: Нравится когда за вас решают , что вам надо, а что нет?
oleg_kievlyanin 11 августа 2018 | 10:17
//Для таких спектаклей есть Москва, добавила мэр. //
Судя по тенденциям, и для Москвы это скоро станет слишком продвинутым.
pravdatut 11 августа 2018 | 10:21
Астрахань и так тёмная ночь, теперь будет темнее.
piter_ug 11 августа 2018 | 10:33
В какой век проваливается Россия?
Средневековую инквизицию пережили при большевиках-ленинцах-сталинцах.
Но кажется все-таки не совсем пережили.
buzukin1909 11 августа 2018 | 10:33
Шо - не удастся пропагандонам педерастии пожрать свеженькой черной икры? И чего бы им не пересечь Каспий и устроить гастроль в Иране - их бы там на руках носили!