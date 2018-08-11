Угон пассажирского самолета в аэропорту Сиэтла не был терактом
Об этом сообщает телеканал NВС со ссылкой на местную полицию. Личность человека, угнавшего самолет, установлена. Ему 29 лет. Он – сотрудник аэропорта. Его имя не называют. По данным полиции, он угнал самолет, чтобы совершить самоубийство.
На борту самолета не было ни пассажиров, ни членов экипажа. Пролетев около 50 километров, самолет разбился в заливе Пьюджет.
Комментарии5
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olegleon 11 августа 2018 | 09:47
в Сиэтле, если захотел полетать на самолёте, то приходишь в аэропорт, садишься в понравившийся самолёт и взлетаешь.
это российских хакеров ФБР США легко вычисляет, а любителей полетать и в 2001 году в упор не видит, и сейчас
skuulll 11 августа 2018 | 09:49
Зато 17 спецслужб третий год расследуют, как двадцать фейсбучников нагнули страну, которая себя считает почему то великой...
Заведите еще двадцать спецслужб, а то мало ли в ОК кто-нибудь напишет во время выборов и пиндосов опять опустят...
kochar 11 августа 2018 | 10:03
Сказка для плебеев.
Российские актёры из "Быдло-тв" отдыхают.
zukus 11 августа 2018 | 10:05
Для совершения самоубийства есть много других традиционных способов. И здесь все признаки терракта, включая попытку скрыть имя угонщика (не удивлюсь, если он выходец из какой-нибудь арабии или стана).
oleg_kievlyanin 11 августа 2018 | 10:14
Сначала подумали наверное что это т.н. "joyride", а оказалось банальный суицид.