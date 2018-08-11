Угон пассажирского самолета в аэропорту Сиэтла не был терактом

Об этом сообщает телеканал NВС со ссылкой на местную полицию. Личность человека, угнавшего самолет, установлена. Ему 29 лет. Он – сотрудник аэропорта. Его имя не называют. По данным полиции, он угнал самолет, чтобы совершить самоубийство.

На борту самолета не было ни пассажиров, ни членов экипажа. Пролетев около 50 километров, самолет разбился в заливе Пьюджет.