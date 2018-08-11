Мытищинские обманутые дольщики ЖК «Академик-2» придут сегодня к администрации президента
Среди них есть граждане, которые ждут своего жилья от 6 до 15 лет. В России счет таких историй пошел на тысячи , — говорил ранее вице-премьер Виталий Мутко.
Запрет на долевое строительство вступит в силу 1 июля следующего года.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 09:37
Как мутко?
Опять мутко?!
tag188 11 августа 2018 | 09:41
Сообщите обманутым российским дольщикам, что Россия построила 3000 квартир в Венесуэле по социальной программе "Великая миссия -- жилье". Им приятно будет услышать, что на решение квартирного вопроса венесуэльцев у России деньги есть :))
skuulll 11 августа 2018 | 09:44
tag188: Россия может строить что угодно и где угодно...
Хотели рынок, радовались развалу СССР с халявными квартирами? Ну вот и не нойте.
tag188 11 августа 2018 | 09:48
skuulll: Деточка, Россия строит непотно где и непотно что на ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
И пока налогоплательщики не научатся спрашивать с государства за свои деньги, Совок со строительством социализма в разных .опах мира будет продолжаться.
skuulll 11 августа 2018 | 09:51
tag188: На твои деньги, прокладос, если ты вообще платишь налоги, ставятся всякие говноспектакли Серебренниковыми и строится Алкаш-центр. А все остальное, малыш, за наши деньги.
tag188 11 августа 2018 | 10:01
skuulll: Теперь выйди и повтори это мытищинским дольщикам. Хватит пустомелить в интернетах.
nelibermot19 11 августа 2018 | 10:16
tag188: а бывшим МММ-щикам, владельцам акций "Властелина", банка "Чара" к кому надо идти? Видимо к жене и дочке Борьки Ельцина, верно понимаю?
aleks50 Алексей Клубников 11 августа 2018 | 09:46
tag188: Великой путинской России есть дело до Донбаса, Сирии, Венесуэлы и даже Вануату, если поднять пенсионный возраст до 100 лет , то ещё до нескольких стран у путинской России будет дело.
sergo_25_26 11 августа 2018 | 09:42
Сегодня суббота, там один вахтер, он поможет всем пока из начальства никого нет.
ura_123 11 августа 2018 | 09:48
Вон,в Кисловодске граждане в количестве 20-ти голов тоже пришли в местную администрацию и чё из этого вышло...
А эти к администрации президента собрались,чиста экстремисты и пятая колонна национал-предателей.
dorin1987 11 августа 2018 | 10:24
/придут сегодня к администрации президента/ - Что бы что? Челом бить, или наконец-то требовать?
ilja13 11 августа 2018 | 10:31
Пусть делают правильный выбор при избрании власти. Конечно - это "казино", когда "казино всегда выигрывает", но тем не менее, при результатах "против" в районе 40% пресловутый "административный ресурс" НИЧЕГО не сможет сделать!
delovoy_podolsk 11 августа 2018 | 10:33
Власти России полностью расписались в своей недееспособности и решили просто запретить долевое строительство! Просто запретить как факт, как экономическую форму. Во идиоты! Ну, просто поразительные банкроты всего и вся. Кретины окончательные. Чего ещё они запретят, поскольку не дееспособны? Сельское хозяйство в целом? А может секс запретить, ведь от него огромное количество проблем. Дети могут появиться, а дети это кто? Нет это не кто, а что: одна головная боль!