Власти Греции намерены отозвать своего посла из России

Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, послу Андреасу Фриганасу было объявлено об этом накануне, а решение принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. Между тем, ТАСС со ссылкой на диписточники сообщает, что должность посла Греции в России займет другой дипломат.

Обострение в отношениях Греции и России началось в июле – когда из Афин были высланы двое российских дипломатов, а еще двум гражданам России запретили въезд в страну. Греческие власти обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны и действия против нацбезопасности.