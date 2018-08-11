Власти Греции намерены отозвать своего посла из России
Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, послу Андреасу Фриганасу было объявлено об этом накануне, а решение принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. Между тем, ТАСС со ссылкой на диписточники сообщает, что должность посла Греции в России займет другой дипломат.
Обострение в отношениях Греции и России началось в июле – когда из Афин были высланы двое российских дипломатов, а еще двум гражданам России запретили въезд в страну. Греческие власти обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны и действия против нацбезопасности.
Комментарии8
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arye_11 11 августа 2018 | 09:41
"Ай да Путин, ай да *укин сын(с)
Аграмадного таланту человечище, сумел разругатьс вусмерть и с дальними и с ближними соседями.
Уже и с Грецией тоже все горшки побили.
m_doc 11 августа 2018 | 09:52
arye_11: Греки сами себе проститута Ципраса выбрали. Щас точно ему какие-нить ништяки посыплются.
ura_russians 11 августа 2018 | 09:53
arye_11:
еврошестёрки выполняют приказы Фашобкома, а народ Греции любит Россию и русских, в том числе Путина.
mayk02_18 11 августа 2018 | 10:18
ura_russians: А народ Греции любит Россию и русских..
А ,так это греки от большой любви на россиянских болельщиков в Греции напали и их избили? Типа:бьют значит любят?
ura_russians 11 августа 2018 | 10:32
mayk02_18:
так они евреев избили
антисемиты наверное?
прямо вот вся Греция избивала?
opiatnovyi63 11 августа 2018 | 10:19
ura_russians: А есть такие страны , которые не "шестёрки"? Даже Россия танцует под музыку международных институтов и указаний из Вашингтонского обкома! Только полные идиоты талдычат о своей полной независимости и самостоятельности!
ura_russians 11 августа 2018 | 10:34
opiatnovyi63:
Даже Россия танцует под музыку международных институтов и указаний из Вашингтонского обкома! Только полные идиоты талдычат о своей полной независимости и самостоятельности!
—-
у вас рабское мышление, если вы свободных людей называете идиотами.
sergo_25_26 11 августа 2018 | 09:46
Посол вторые сутки танцует сиртаки от счастья.