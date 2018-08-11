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09:30, 11 августа 2018

Власти Греции намерены отозвать своего посла из России

Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, послу Андреасу Фриганасу было объявлено об этом накануне, а решение принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. Между тем, ТАСС со ссылкой на диписточники сообщает, что должность посла Греции в России займет другой дипломат.

Обострение в отношениях Греции и России началось в июле – когда из Афин были высланы двое российских дипломатов, а еще двум гражданам России запретили въезд в страну. Греческие власти обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны и действия против нацбезопасности.

Комментарии

8

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arye_11 11 августа 2018 | 09:41

"Ай да Путин, ай да *укин сын(с)

Аграмадного таланту человечище, сумел разругатьс вусмерть и с дальними и с ближними соседями.
Уже и с Грецией тоже все горшки побили.

m_doc 11 августа 2018 | 09:52

arye_11: Греки сами себе проститута Ципраса выбрали. Щас точно ему какие-нить ништяки посыплются.

ura_russians 11 августа 2018 | 09:53

arye_11:

еврошестёрки выполняют приказы Фашобкома, а народ Греции любит Россию и русских, в том числе Путина.

mayk02_18 11 августа 2018 | 10:18

ura_russians: А народ Греции любит Россию и русских..
А ,так это греки от большой любви на россиянских болельщиков в Греции напали и их избили? Типа:бьют значит любят?

ura_russians 11 августа 2018 | 10:32

mayk02_18:

так они евреев избили
антисемиты наверное?

прямо вот вся Греция избивала?

opiatnovyi63 11 августа 2018 | 10:19

ura_russians: А есть такие страны , которые не "шестёрки"? Даже Россия танцует под музыку международных институтов и указаний из Вашингтонского обкома! Только полные идиоты талдычат о своей полной независимости и самостоятельности!

ura_russians 11 августа 2018 | 10:34

opiatnovyi63:
Даже Россия танцует под музыку международных институтов и указаний из Вашингтонского обкома! Только полные идиоты талдычат о своей полной независимости и самостоятельности!
—-

у вас рабское мышление, если вы свободных людей называете идиотами.

sergo_25_26 11 августа 2018 | 09:46

Посол вторые сутки танцует сиртаки от счастья.

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