Более четырехсот человек пострадали при разгоне митинга в Бухаресте, который прошел минувшей ночью
Полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает румынское информационное агентство Agerpress. Демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство коррупцией, низкой зарплатой и попытками правящей партии контролировать судебную систему. Они требовали отставки правительства, смены экономического курса и создания однопалатного парламента. Всего в митинге, по разным данным, приняло участие от 60 до 100 тысяч человек.
Агентство Reuters передает, что демонстранты пытались пробиться к зданию правительства, поэтому полицейские применили силу. В полиции утверждают, что в толпе находились провокаторы.
Комментарии20
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serge_moro 11 августа 2018 | 09:32
Франция, Испания, Молдавия, Армения, Украина и сейчас Румыния показывают российским рабам,как надо бороться за свои права. Правда все это бесполезно для россиян . Путин у власти 20 лет за это времяв любaя из вышеперечисленных стран его бы уже 5 раз казнили или дали 10 пожизненных сроков. Только российские терпилы и бздуны могут терпеть два десятилетия ,как озерные бандиты грабят страну, убивают лучших граждан, травят людей по всему миру,бросают в тюрьмы ни в чем неповинных детей и стариков. Кто вы россияне после всего этого ??Кто в мире вас сегодня уважает ,если у вас ярко выраженный бандит и вор у власти.Сегодня стало стыдно говорить, что я русский . Вы крепостные ,трусливые рабы Путина. И он вас будет бить розгами,насиловать ваших детей ,и вы ничего не сможете сделать. Нет русского народа в России больше. Остались одни запуганные портянки и садисты .
В любой стране мирa за одну девочку Павликову порвали бы всех,кто причастен к ее задержанию. Всех ,включая главного бандита страны. Израильтяне из-за одного солдата начали войну. А вас убивают тысячами ежегодно и вы прячетесь за маминой юбкой
Вы россияне сделали свою страну прокажженной и проклятой Богом...
captainobvious 11 августа 2018 | 09:37
serge_moro: Франция, Испания, Молдавия, Армения, Украина и сейчас Румыния показывают российским рабам,как надо бороться за свои права
...а Сомали, Судан, Руанда, ЦАР, Либерия и Сьера-Леоне показывают, чем обычно такая борьба заканчивается...
haldey 11 августа 2018 | 09:54
А в Москве "демонстрантофф" на руках носят в автозаки))) Нежно развозят по отделениям и, немного остудив, выпускают... А уже пора 400 хероефф майданутых в больничку определить с переломами, может ума прибавится... Хотя, куда там прибавляться, племя кастрелеголовое - пустоголовое)))
nitinol 11 августа 2018 | 10:08
"В полиции утверждают, что в толпе находились провокаторы"...
А ещё они не утверждают, что каждая "умная" капля из водомёта и каждая "умная" молекула слезоточивого газа в толпе точно находила провокатора?
krs_sk 11 августа 2018 | 10:28
captainobvious:
//...а Сомали, Судан, Руанда, ЦАР, Либерия и Сьера-Леоне показывают, чем обычно такая борьба заканчивается...//
Ни разу Франция не превратилась в Руанду при этом.
Ваш пример - это страны где развитие государства остановилось на уровне средневековья с одним вошьдем и феодальной вертикалью.
haldey 11 августа 2018 | 09:43
serge_moro: Эти страны показывают, что у них кризис власти! Сколько еще продержится их власть? Украина деградировала до африканского уровня, кроме сеем, пашим, больше ничего, это они нам показывают. Ломайте свое самолетостроение, уничтожайте кораблестроение, вообще откажитесь от промышленности. Румыния видит к чему их ведут на примере Украины))) А вы что нам предлагаете?
olegleon 11 августа 2018 | 09:44
serge_moro: хорошая шутка! особенно при упоминании Украины. чудик, в Румынии люди и вышли на протест против того, что сейчас расцветает на Украине.
shicotus_live 11 августа 2018 | 09:44
И чё, опять будут своих лидеров кончать, как Чаушеску?
То есть 28 лет хернёй занимались?))
krs_sk 11 августа 2018 | 10:31
shicotus_live: Чем в большем напряге живут лидеры, тем полезнее для развития страны.
В идеале нужно менять каждые 4 года, а потом таскать его по судам и парламентским комиссиям лет 5, чтобы отчитался за каждое решение, каждый рубль бюджета.
haldey 11 августа 2018 | 09:48
serge_moro: А вас убивают тысячами ежегодно...
Нас тысячами убивал боря ельцин! Нас тысячами убивал Ваш любимый горбачев! А сейчас, если не в курсе, прирост населения, количество рожденных выше количества умерших! Последние выборы президента показали, какой поддержкой он пользуется у народа! И вас это коробит, пытаетесь расшатать ситуацию?
Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки отвалились)))
ura_russians 11 августа 2018 | 10:18
serge_moro:
:))))
особенно показательны успехи Украины, превратившейся в самую бедную страну из бывших республик.
А когда-то Украина кормила всю Россию...
za_stalina 11 августа 2018 | 09:35
В румынии привыкли к жесткой власти авторитарной. Ох думаю если перехватят власть радикалы будет беда. Нужно срочно усилить плацдарм в приднестровье!
captainobvious 11 августа 2018 | 09:39
вот уже и в НАТО вступили, и в ЕС, а счастья всё нет... (украинцам на заметку)
xoxloparasha 11 августа 2018 | 09:43
captainobvious: это Путин виноват !)))
zukus 11 августа 2018 | 09:57
России давно пора перенять опыт цивилизованных стран в использовании слезоточивого газа и водометов.
mr_samgin 11 августа 2018 | 09:59
Румыния - член НАТО.
Следовательно, это демократическая страна без коррупции.
kochar 11 августа 2018 | 09:59
Видимо пример Чаушеску был мягок для людоедов..
Значит будут кромсать на куски.
buzukin1909 11 августа 2018 | 10:01
Главное - нАчать! Процесс пошел. Да и хер на эту Рымынию - пусть резвятся, глядишь, будет первое в истории миролюбивое цыганское государство, рай для гадалок и лохов! И никаких американских баз и кораблей с ядерным оружием. Миру - вот такой вот пис!
mr_samgin 11 августа 2018 | 10:04
Протестующие хотят вступить в НАТО и Евросоюз?
krs_sk 11 августа 2018 | 10:24
Вот нормальный социально-политический процесс: недовольная толпа, коррупционеры у власти, полицаи, водометы и тп.
А местным ватанам достаточно рассказать сказочку про злую Америку и можно смело сдирать шкуру ))
Повезло все таки нашим вошьдям ))