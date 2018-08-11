Более четырехсот человек пострадали при разгоне митинга в Бухаресте, который прошел минувшей ночью

Полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает румынское информационное агентство Agerpress. Демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство коррупцией, низкой зарплатой и попытками правящей партии контролировать судебную систему. Они требовали отставки правительства, смены экономического курса и создания однопалатного парламента. Всего в митинге, по разным данным, приняло участие от 60 до 100 тысяч человек.

Агентство Reuters передает, что демонстранты пытались пробиться к зданию правительства, поэтому полицейские применили силу. В полиции утверждают, что в толпе находились провокаторы.