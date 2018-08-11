Тремя матчами продолжится сегодня чемпионат России по футболу

Российская премьер-лига только набирает обороты, поэтому определиться с фаворитами пока сложно. Тем более, что некоторые российские клубы параллельно играют в квалификационных раундах лиги Европы. Так, одним из центральных матчей дня станет встреча московского Спартака с футбольным клубом Анжи. Красно-белым нужно будет постараться, чтобы отвлечь болельщиков от недавнего поражения от греческого ПАОКа. Пока что Спартак выступает в российской премьер-лиге ровно, но без заметных результатов. Команда пока на пятом месте в турнирной таблице. Если говорить о тех, кто в нижней части, то сегодня сыграют Енисей и ЦСКА. Команда из Красноярска занимает пока последнюю строчку в таблице. Ну и третий матч сегодняшнего дня – это игра между Ростовом и Крыльями Советов. Ростовский клуб показывает хорошую и стабильную игру. Оба тура футболисты заканчивали победами. У самарской команды пока всё не так стабильно. По итогам первых двух туров, всего одно очко.

Матч-ТВ транслирует только один матч: Енисей-ЦСКА. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.