КНДР отвергла предложения США по денуклеаризации

Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на дипломатические источники. Американская администрация выносила рекомендации, в частности по графику ядерного разоружения, однако Пхеньян назвал все эти условия «бандитскими». Источники не говорят о сроках или размерах арсенала, от которого должна отказаться Северная Корея.

В четверг представительство КНДР при ООН отметило, что в ответ на прекращения ядерных испытаний, США продолжили поощрять международные санкции и давление в отношении Пхеньяна.