КНДР отвергла предложения США по денуклеаризации
Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на дипломатические источники. Американская администрация выносила рекомендации, в частности по графику ядерного разоружения, однако Пхеньян назвал все эти условия «бандитскими». Источники не говорят о сроках или размерах арсенала, от которого должна отказаться Северная Корея.
В четверг представительство КНДР при ООН отметило, что в ответ на прекращения ядерных испытаний, США продолжили поощрять международные санкции и давление в отношении Пхеньяна.
Комментарии11
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sensei54 11 августа 2018 | 09:19
Кто бы сомневался.
sergo_25_26 11 августа 2018 | 09:37
Настоящие терпилы. 70% населения голодает, а они думают что на них кто то нападет. Русским духом пахнет в сев. Корее.... или наоборот.
zukus 11 августа 2018 | 09:52
sergo_25_26: Нищета местного населения никогда не бралась Америкой в расчет. Так было в Афганистане и Ираке, а до этого в Гренаде, Вьетнаме и той же Корее. А до этого по все Латинской Америке.
andre_klimov 11 августа 2018 | 09:58
zukus:
Почему нищета местного населения вообще должна кого-то волновать, если она не связана со стихийными бедствиями?
captainobvious 11 августа 2018 | 09:41
денуклеаризация КНДР и США должны быть обоюдными, полными и одновременными, я считаю...
wojskowy Марек Качоровски 11 августа 2018 | 09:57
captainobvious: Ну уж договаривайте до конца, а именно не только США, но и все страны имеющие ядерное оружие. А с чего это кому-то можно, кому-то нельзя. Украина уже отдала под письменные гарантии нерушимости её границ, и что? Весь мир понял, что гарантии некоторых это просто обман, и как говорится больше дураков нема.
dusia08 11 августа 2018 | 09:47
Что-то не вытанцовывается как в Сирии с химоружием.
disdai 11 августа 2018 | 09:48
Правильно.
Хохлы по недальновидности своей некогда отказались от ядерного вооружения, а сосед этим воспользовался и Украину тут же расчленил.
andre_klimov 11 августа 2018 | 10:00
disdai:
Намекаете на Китай? :)
henry52 11 августа 2018 | 09:52
Еще один - "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"...
tprfrund001 11 августа 2018 | 09:54
Предложения или требования?