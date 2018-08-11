Москва готовит ответные меры на новые американские санкции

Об этом сказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что вместо того, чтобы придумать, как вывести отношения из тупика, приходится отвечать зеркально.

Новые ограничительные меры были введены на фоне обвинений в отравлении семьи Скрипалей. Первый этап санкций предполагает запрет на экспорт продукции, в том числе связанной с нефтью и газом. Вторая волна, как ожидается, повлечет за собой дальнейшую блокировку товарооборота, снизит уровень дипотношений и введет запрет на полеты в США некоторых российских авиакомпаний.