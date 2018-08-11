Москва готовит ответные меры на новые американские санкции
Об этом сказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что вместо того, чтобы придумать, как вывести отношения из тупика, приходится отвечать зеркально.
Новые ограничительные меры были введены на фоне обвинений в отравлении семьи Скрипалей. Первый этап санкций предполагает запрет на экспорт продукции, в том числе связанной с нефтью и газом. Вторая волна, как ожидается, повлечет за собой дальнейшую блокировку товарооборота, снизит уровень дипотношений и введет запрет на полеты в США некоторых российских авиакомпаний.
Комментарии48
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ilja13 11 августа 2018 | 10:24
Ой, она "наготовит ответные санкции" - может нацлидер даст указание Эльвере Захипзадовне - главе ЦБ резервы в долларах США перевести обратно? Страшно наверно ей может быть даже от мысли такой.....полные мокрые трусы.... ))))))
arkady1956 11 августа 2018 | 10:30
ilja13: ilja13: Мокрые трусы....Да они там нищие все,без трусов ходят...
arkady1956 11 августа 2018 | 10:28
Ответные меры....сильно сказано!! А что мы можем?Всем руководством придем к посольству США заголим жопу и покажем....а что мы можем реально со своей чахлой экономикой?
Самой лучшей ответной мерой,был бы уход в отставку всех наших руководителей,загнавших Россию в эту трясину санкций...Или нас ждет участь Северной Кореи...Изгой с атомной бомбой.....да уж,светлое будущее.....