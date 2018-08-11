Мытищинские обманутые дольщики ЖК «Академик-2» придут сегодня к администрации президента

Среди них есть граждане, которые ждут своего жилья от 6 до 15 лет. В России счет таких историй пошел на тысячи , — говорил ранее вице-премьер Виталий Мутко.

«Накопленных проблем в долевом строительстве очень много — это более двух тысяч домов по всей стране, около 300 тысяч семей. Это большая трагедия для этих людей. Люди вложили деньги и до сегодняшнего дня они не улучшили жилищные условия, потеряли деньги. Поэтому, конечно, эта проблема очень большая, и по-разному ее пытались решать. Но сейчас принято такое политическое решение перейти на совершенно другую модель строительства. Нам предстоит очень много работы методической, методологической и с инвесторами, гражданами, и с банковским сообществом, под какой процент будет застройщик получать деньги. Это нам предстоит еще обсуждать и решать».

Запрет на долевое строительство вступит в силу 1 июля следующего года.