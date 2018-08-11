Мытищинские обманутые дольщики ЖК «Академик-2» придут сегодня к администрации президента
Среди них есть граждане, которые ждут своего жилья от 6 до 15 лет. В России счет таких историй пошел на тысячи , — говорил ранее вице-премьер Виталий Мутко.
«Накопленных проблем в долевом строительстве очень много — это более двух тысяч домов по всей стране, около 300 тысяч семей. Это большая трагедия для этих людей. Люди вложили деньги и до сегодняшнего дня они не улучшили жилищные условия, потеряли деньги. Поэтому, конечно, эта проблема очень большая, и по-разному ее пытались решать. Но сейчас принято такое политическое решение перейти на совершенно другую модель строительства. Нам предстоит очень много работы методической, методологической и с инвесторами, гражданами, и с банковским сообществом, под какой процент будет застройщик получать деньги. Это нам предстоит еще обсуждать и решать».
Запрет на долевое строительство вступит в силу 1 июля следующего года.
Комментарии8
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piterjanis 11 августа 2018 | 09:08
Зачем они отдали деньги жуликам?
tag188 11 августа 2018 | 09:16
piterjanis: Они отдали их в рамках федерального закона 214 "О долевом строительстве". Действовали полностью в рамках российского правового поля.
И за то, что государство исправно снабжает лицензиями, разрешениями на строительство и тд. жуликов, должно отвечать в том числе государство. В России есть такая структура -- "Стройнадзор". Её прямая обязанность следить за целевым расходованием средств долевого строительства, если что.
Только народу надо сообразить, что пока они будут ходить с поклонами и челобитными, они ничего не добьются.Не просить надо, а требовать.
mcf 11 августа 2018 | 09:35
не придут, а приползут на коленях- у нас по-другому не могут.
tag188 11 августа 2018 | 09:19
На решение проблемы дольщиков, которая создана при попустительстве властей, в стране ресурсов нет.
Зато они есть для восстановления Сирии.
Пусть дольщики утешатся мыслью о российском вЯличии.
tag188 11 августа 2018 | 09:23
Да, кстати, сообщите обманутым российским дольщикам, что Россия построила 3000 квартир в Венесуэле по социальной программе "Великая миссия -- жилье". Им приятно будет услышать, что на решение квартирного вопроса венесуэльцев у России деньги есть :))
venmud 11 августа 2018 | 09:35
Дядя Вова, помоги сирым и убогим. До тех пор, пока экономические проблемы не приведут к политическим требованиям, мы так и будем рядком смирненько сидеть в говне.
kochar 11 августа 2018 | 09:37
"Мытищинские обманутые дольщики ЖК «Академик-2» придут сегодня к администрации президента,чтобы их снова обманули." Вот так фееричнее.
Пострадавшие от уголовников идут искать правду у уголовников. А ведь настанет то время когда искать правду будут искать вилами.
lisitsa1962 11 августа 2018 | 10:33
На коленях ползти будут от Мытищ?