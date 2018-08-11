Новые акции против пенсионной реформы пройдут сегодня в ряде российских городов

На митинг против повышения пенсионного возраста выйдут жители Волгограда. Акцию устраивают члены партии Коммунисты России. Организаторы обещают резко критиковать планы правительства и партии власти увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 63х лет и мужчин до 65ти. Такие меры левые называют антисоциальными и непопулярными в народе. И предрекают: многие до пенсии просто не доживут.

Акцию согласовали с местными чиновниками. На прошлом митинге в Волгограде в конце июля его участники начали сбор подписей за проведение референдума по пенсионной реформе. Ещё один митинг намечен сегодня во Владикавказе. Его тоже организовали Коммунисты России. Люди скажут нет пенсионной реформе, росту цен на бензин, повышению налога на добавленную стоимость. В Самаре противники повышения пенсионного возраста планируют раздавать листовки с приглашением прийти на митинг, который завтра пройдёт в городе.

Пенсионная реформа в Госдуме уже прошла первое чтение. Осенью закон может быть принят.