Российская семья не может добиться транспортировки больного сына из Грузии на родину

10-летний ребенок попал в реанимацию с непроходимостью кишечника во время отдыха – сообщает «Интерфакс». В больнице его состояние ухудшилось. По словам родителей, они неоднократно обращались в различные ведомства с просьбой о помощи, но пока просьба осталась без ответа. Отец ребенка утверждает, что готов перевезти сына за свой счет, однако российские власти не выдают визы грузинским врачам, которые должны сопровождать пациента.