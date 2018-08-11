Российская семья не может добиться транспортировки больного сына из Грузии на родину
10-летний ребенок попал в реанимацию с непроходимостью кишечника во время отдыха – сообщает «Интерфакс». В больнице его состояние ухудшилось. По словам родителей, они неоднократно обращались в различные ведомства с просьбой о помощи, но пока просьба осталась без ответа. Отец ребенка утверждает, что готов перевезти сына за свой счет, однако российские власти не выдают визы грузинским врачам, которые должны сопровождать пациента.
Комментарии5
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putin_itogy 11 августа 2018 | 08:42
Скрепы мешают...(((((
Гори ты огнём, чекистская гидра!!!
ura_russians 11 августа 2018 | 08:56
putin_itogy:
а зачем им в Россию????
они же в европе???
в свободной, некоррумпированной грузии?
putin_itogy 11 августа 2018 | 09:01
ura_russians: Мальчик-то, РОССИЙСКИЙ..
vasyaz 11 августа 2018 | 08:55
Можно ведь вроде договориться с российским врачом, чтобы долетел в Грузию и обратно, если проблема только в этом.
Здоровья мальчику!
michael_zagorsk 11 августа 2018 | 09:01
Я родился в Москве, я уважаю россиян, но не придурка плешивого. К сожалению, мне приходится бежать из Беларуси в МОСКВУ, нет, я не ошибся, не в Россию, а в Москву. Лука и Путин - близнецы-братья. Если кого обидел - извЕните. Уроды коммуняки, КГБшникм - остались. Помню времена Лёни, на Олимпиаде-80, мне, уже 10-класснику, фанту финскую студенты в оранжевых костюмах в Лужках бесплатно наливали. А вакуумные упаковки с сыром и сервиладом крухочками........