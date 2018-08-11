Вылеты всех рейсов из аэропорта Сиэтла были приостановлены после того как неизвестный угнал двухмоторный самолет
Об этом сообщает BBC. Борт поднялся в воздух без разрешения диспетчеров. Вскоре на его перехват вылетели истребители. По предварительным данным позже воздушное судно упало в море. О личности пилота и его судьбе пока ничего неизвестно. Пассажиров в салоне самолета не было.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zibex 11 августа 2018 | 08:48
Эхо, зачем вы забиваете новости из России информационным мусором из-за рубежа?
Вы думаете отвлечь русских от жопы в которой они находятся?