Вылеты всех рейсов из аэропорта Сиэтла были приостановлены после того как неизвестный угнал двухмоторный самолет

Об этом сообщает BBC. Борт поднялся в воздух без разрешения диспетчеров. Вскоре на его перехват вылетели истребители. По предварительным данным позже воздушное судно упало в море. О личности пилота и его судьбе пока ничего неизвестно. Пассажиров в салоне самолета не было.