В якутском банке «Таата» было похищено более 4 миллиардов рублей

Это выявила временная администрация кредитного учреждения – об этом сообщили в ЦБ. Информацию передали в правоохранительные органы. В преступлении подозреваются должностные лица банка. Лицензия у «Тааты» была отозвана в начале июля. Причиной стало низкое качество активов и подозрения на приближающееся банкротство. Год назад кредитная организация наряду с другими региональными банками оказалась в санкционном списке США. Это случилось из-за открытия представительства «Тааты» в Крыму.