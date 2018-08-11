В якутском банке «Таата» было похищено более 4 миллиардов рублей
Это выявила временная администрация кредитного учреждения – об этом сообщили в ЦБ. Информацию передали в правоохранительные органы. В преступлении подозреваются должностные лица банка. Лицензия у «Тааты» была отозвана в начале июля. Причиной стало низкое качество активов и подозрения на приближающееся банкротство. Год назад кредитная организация наряду с другими региональными банками оказалась в санкционном списке США. Это случилось из-за открытия представительства «Тааты» в Крыму.
Комментарии4
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hrenvam 11 августа 2018 | 08:38
Руководителям - условный срок...
polsan 11 августа 2018 | 08:42
Какая мелочь! Банкирам ж жить до пенсии и потом тоже как -то надо!
nigelliri56 11 августа 2018 | 08:55
Видимо, американские санкции оказались для якутского банка "хорошими и разными".
profi1962 11 августа 2018 | 09:00
А ЦБ не знал и ФСБ не знало и потом наличные в квартирах всякие полицаи хранят. Умора. Все делается по согласованию. Давайте еще просанируйте этот банк за счет граждан России.