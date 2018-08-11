Российские металлургические компании подешевели за сутки на почти 400 миллиардов рублей
Это случилось после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 корпораций «сверхдоходы». Как пишут «Ведомости», больше других на биржах подешевели акции Новолипецкого металлургического комбината, «Алросы», «Евраза» и «Норникеля».
О письме Белоусова президенту стало известно в четверг. Изъятие сверхдоходов некоторых компаний мотивировалось тем, что в этой отрасли налоговая нагрузка в разы ниже, чем, например, в нефтегазовой.
Комментарии9
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merelymy 11 августа 2018 | 08:39
Неужели началось?
patrikk_1 11 августа 2018 | 08:41
Это случилось после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 корпораций «сверхдоходы»...
Интересно, акционеры этих компаний не могут подать в суд на этого долбача и заставить его заплатить 400 миллиарда рублей со своего кармана?
igorrrpadlowitchs 11 августа 2018 | 08:53
patrikk_1: для неполноценных гопников из Кремля поговорка: язык мой- враг мой - ничего не говорит!
vikwlad 11 августа 2018 | 08:59
Такое ощущение, что Газпром и Роснефть уже не дают необходимой суммы налогов для поддержания штанов путинской экономики. Поэтому предлагается грабёж, как предприятий, так и физических лиц, включая и будущих пенсионеров.
hastings 11 августа 2018 | 09:00
patrikk_1: акционеров к станку, пусть работают.
archibald_dandy_esquire 11 августа 2018 | 08:46
merelymy:
не волнуйтесь - всё идёт по плану "П" - планомерное разрушение страны
belovnikita 11 августа 2018 | 08:51
Вот он - ботоксно-плешивый прорыв! :-D
putin_itogy 11 августа 2018 | 08:59
путин серьёзно болен!
Тактической психопатией..
Лишь бы кнопку с дуру не нажал..((
zztop1960 11 августа 2018 | 09:03
Гопник Белоусов раструбил на весь район , что завтра идут грабить ларёк. Приходят , а ларёк пуст , а на стене изображён фак