Минкульт оценит ущерб от уничтожения в Карелии церкви XVIII века
Ранее эксперты назвали приблизительную стоимость восстановления объекта культурного наследия – примерно 80 миллионов рублей. Утром в пятницу огонь за несколько часов полностью уничтожил Успенскую церковь в Кондопоге. Она была построена в 1774 году и являлась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. В МЧС одной из причин пожара назвали поджог. Следователи возбудили уголовное дело.
В РПЦ не могут помочь с восстановлением Успенской церкви. Эта ответственность лежит на мирских организациях и ведомствах, — сказал «Эху Москвы пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков.
Александр Волков добавил, что сегодняшний пожар, — это наглядный пример того, каким образом содержатся такого рода памятники.
Комментарии2
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starokozlovicky2gus 11 августа 2018 | 08:08
Зато, когда церковь отстроят, придут попы и скажут - отдайте.
Будут строить - нужно сразу делать наверху площадку для запуска попов в полет.
snaker 11 августа 2018 | 08:37
Александр Волков добавил, что сегодняшний пожар, — это наглядный пример того, каким образом содержатся такого рода памятники.
Так может отсюда и растет поповская борода?