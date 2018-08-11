Минкульт оценит ущерб от уничтожения в Карелии церкви XVIII века

Ранее эксперты назвали приблизительную стоимость восстановления объекта культурного наследия – примерно 80 миллионов рублей. Утром в пятницу огонь за несколько часов полностью уничтожил Успенскую церковь в Кондопоге. Она была построена в 1774 году и являлась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. В МЧС одной из причин пожара назвали поджог. Следователи возбудили уголовное дело.

В РПЦ не могут помочь с восстановлением Успенской церкви. Эта ответственность лежит на мирских организациях и ведомствах, — сказал «Эху Москвы пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков.

Александр Волков добавил, что сегодняшний пожар, — это наглядный пример того, каким образом содержатся такого рода памятники.