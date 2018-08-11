Международный Красный Крест приостановил сотрудничество с главным офисом Российского Красного Креста
После аудита, который провела организация, было принято решение работать напрямую с региональными отделениями – об этом пишет Znak.com. По данным источника интернет-издания, аппарат российской организации не смог отчитаться о движении средств, полученных от Международного Красного Креста. Как отмечает Znak.com, вопросы возникали и ранее. Последняя претензия касалась сбора средств для семей погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Комментарии8
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zztop1960 11 августа 2018 | 08:12
Пусти россиян на Антарктиду или Сахару , они там снег и песок своруют
prostovanya 11 августа 2018 | 08:21
Короче - и эти проворовались... Главный ворюга всем пример подаёт.
zapadnay 11 августа 2018 | 08:51
Абсолютно не удивляет.
nemez1 11 августа 2018 | 08:21
Нет ничего святого, росчиновник готов воровать из гроба с покойником, у обездоленных детей.
sasha2011 11 августа 2018 | 08:24
Так в россии всегда так было.
Ещё очень давно, более 150 лет назад Тарас Шевченко писал:
"Латану свитину з каліки знімають,
Зі шкурою знімають,
Бо нічим обуть княжат недорослих..."
harra 11 августа 2018 | 08:29
Нда.... Даже на Красном Плюсе облажались.... )))
ymnikymnik 11 августа 2018 | 08:34
Будет большая война ! Граждани готовтец впереди голод,холод,смерть ...
zibex 11 августа 2018 | 08:51
Разве они не иностранные агенты??
Запретить Российский Красный Крест!