Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

По словам двух арестованных сотрудников, бывший руководитель исправительного учреждения Дмитрий Николаев распорядился провести «воспитательную работу» с осужденным Евгением Макаровым.

По их словам, они издевались над заключенным Евгением Макаровым по приказу руководства колонии, — сказала «Эху Москвы» адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

Сейчас по делу о пытках под стражей находится 11 человек.