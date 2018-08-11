Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства
По словам двух арестованных сотрудников, бывший руководитель исправительного учреждения Дмитрий Николаев распорядился провести «воспитательную работу» с осужденным Евгением Макаровым.
По их словам, они издевались над заключенным Евгением Макаровым по приказу руководства колонии, — сказала «Эху Москвы» адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.
Сейчас по делу о пытках под стражей находится 11 человек.
Комментарии7
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nemez1 11 августа 2018 | 08:17
А кто отдал приказ руководству колонии, издеваться над российским гражданином, немцы, американцы или англичане ?
igorrrpadlowitchs 11 августа 2018 | 08:58
nemez1: этим баранам неведомо, что приказы бывают преступными и за их исполнение отвечать придётся им. А их начальник соскочит заявив: я этого на приказывал!
cromwel 11 августа 2018 | 08:17
А показания выбивали такими же методами как и у Макарова? Все возвращается на круги своя...
prostovanya 11 августа 2018 | 08:19
Не только по приказу руководства. А ещё и потому, что им это очень нравилось...
goga_s 11 августа 2018 | 08:19
Вопрос - а думаете мизулины, соловьёвы, киселёвы и яровые будут себя вести иначе, когда...……?
prostovanya 11 августа 2018 | 08:45
goga_s: Нее... Если вовремя не смоются и их прихватят за хитрые задницы, будут блеять: типа, всё понимали, но старались как могли, а если-б другие, то было бы ещё хуже; искреннее заблуждались; обстоятельства - кредиты там, или запугали...
Но валить будут на гоударя, естес-но.
gvs 11 августа 2018 | 08:33
Фигуранты дела о пытках пожаловались на пытки. )))