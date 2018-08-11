В ряде российских городов пройдут новые акции против пенсионной реформы

Центризбирком одобрил еще две формулировки вопроса для пенсионного референдума. Ранее ЦИК также признал законными три других варианта. Председатель Элла Памфилова призвала инициативные группы не плодить одинаковые вопросы, а объединяться. По ее словам в региональные избиркомы поступило уже два десятка различных ходатайств о проведении референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Власти допускают это, поскольку еще не выработали плана действий по этому вопросу, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.

Глеб Павловский добавил, что скорее всего референдума не будет, а президент Владимир Путин изменит формулировку пенсионной реформы, и в итоге она пройдет в более мягком варианте, чем обсуждают сейчас.