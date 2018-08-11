В ряде российских городов пройдут новые акции против пенсионной реформы
Центризбирком одобрил еще две формулировки вопроса для пенсионного референдума. Ранее ЦИК также признал законными три других варианта. Председатель Элла Памфилова призвала инициативные группы не плодить одинаковые вопросы, а объединяться. По ее словам в региональные избиркомы поступило уже два десятка различных ходатайств о проведении референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.
Власти допускают это, поскольку еще не выработали плана действий по этому вопросу, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.
Глеб Павловский добавил, что скорее всего референдума не будет, а президент Владимир Путин изменит формулировку пенсионной реформы, и в итоге она пройдет в более мягком варианте, чем обсуждают сейчас.
Комментарии6
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cite 11 августа 2018 | 08:10
Наша власть может быть или разбойником или наперсточником, похоже в данном случае проходят оба варианта сразу.
serge_moro 11 августа 2018 | 08:25
cite: Франция, Испания, Молдавия, Армения, Украина и сейчас Румыния показывают российским рабам,как надо бороться за свои права. Правда все это бесполезно для россиян . Путин у власти 20 лет за это времяв любaя из вышеперечисленных стран его бы уже 5 раз казнили или дали 10 пожизненных сроков. Только российские терпилы и бздуны могут терпеть два десятилетия ,как озерные бандиты грабят страну, убивают лучших граждан, травят людей по всему миру,бросают в тюрьмы ни в чем неповинных детей и стариков. Кто вы россияне после всего этого ??Кто в мире вас сегодня уважает ,если у вас ярко выраженный бандит и вор у власти.Кремль превращен в бандитскую малину..Сегодня стало стыдно говорить, что я русский . Вы крепостные ,трусливые рабы Путина. И он вас будет бить розгами,насиловать ваших детей ,и вы ничего не сможете сделать. Нет русского народа в России больше. Остались одни запуганные портянки и садисты .
В любой стране мирa за одну девочку Павликову порвали бы всех,кто причастен к ее задержанию. Всех ,включая главного бандита страны. Израильтяне из-за одного солдата начали войну. А вас убивают тысячами ежегодно и вы прячетесь под маминой юбкой
Вы россияне сделали свою страну прокажженной и проклятой Богом...
byaka50 11 августа 2018 | 08:12
Цирк.
p14 11 августа 2018 | 08:21
А вот не тратить ни время, ни средства на референдум. Просто отменить непринятую народом меру, а активно напрячься в поисках альтернативы.
stoik33 11 августа 2018 | 08:22
Путинская прибавка - результат правления преступной
cromwel 11 августа 2018 | 08:32
Ну если центризбирком разрешил, то понятно что будет организованное КПРФ стадо, прогнанное по нужному маршруту с заготовленными транспорантами