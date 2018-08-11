Перуанский болельщик вернулся в Россию через месяц после Чемпионата мира, чтобы забрать бездомного пса
Рикардо Лазо встретил собаку на пляже в Сочи. Как передает слова иностранца телеканал НТВ, у животного были проблемы с лапами и иностранец отвез пса в ветклинику. Забрать его сразу перуанец не смог из-за отсутствия документов. Накануне Лазо вернулся в Москву, куда сотрудники благотворительного фонда «Вольное дело» привезли питомца.
Комментарии11
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yralez 11 августа 2018 | 07:41
Пусть отдаст пса православному батюшке иеромонаху......он ему глаз выковыряет.
patrikk_1 11 августа 2018 | 08:19
Перуанский болельщик вернулся в Россию через месяц после Чемпионата мира, чтобы забрать бездомного пса...
Какой красавчик. Храни тебя Бог.
suzy 11 августа 2018 | 07:41
Как хорошо читать такие новости.
polsan 11 августа 2018 | 08:15
suzy: Вы правы, таких новостей практически уже не прочтёшь. Кругом только про пытки, взятки, посадки, провокации, санкции....
hrenvam 11 августа 2018 | 07:47
Теперь ФСБ проверит пса на лояльность ...
tag188 11 августа 2018 | 07:51
Дума не доработала. Запретила иностранцам усыновлять российских детей, а запретить забрать наших бездомных собак забыла. А то был бы такой мощный ответ на санкции..
oleg_andreevich 11 августа 2018 | 07:52
А какая проблема была перед ЧМ с этими бродячими собаками! Оказывается, не надо было их отстреливать, а надо было просто раздать иностранным болельщикам.
eliza_liza 11 августа 2018 | 08:25
oleg_andreevich:
Хороший человек, спасибо ему. На фоне избавления от бродячих собак перед ЧМ в России, его поступок еще более благороден.
gregor 11 августа 2018 | 07:59
Перуанский болельщик вернулся в Россию через месяц после Чемпионата мира, чтобы забрать бездомного пса
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В этой, уж очень , душевной и задушевной стране , нет кому ни детей бездомных усыновлять ,ни животных .
Уж очень духовность прёт .
wild82 11 августа 2018 | 08:31
gregor: ну, покажи пример. Усынови. Или только на сайте эхо писать о других можешь?
bobiksdoh 11 августа 2018 | 08:23
Красавчик!