Перуанский болельщик вернулся в Россию через месяц после Чемпионата мира, чтобы забрать бездомного пса...

Рикардо Лазо встретил собаку на пляже в Сочи. Как передает слова иностранца телеканал НТВ, у животного были проблемы с лапами и иностранец отвез пса в ветклинику. Забрать его сразу перуанец не смог из-за отсутствия документов. Накануне Лазо вернулся в Москву, куда сотрудники благотворительного фонда «Вольное дело» привезли питомца.