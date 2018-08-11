Группа акционеров Tesla подала в суд на Илона Маска за сообщение о выводе компании с биржи
Истцы утверждают, что понесли потери из-за недостоверной информации, которую опубликовал основатель предприятия. Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверять законность сообщения Маска. После того, как он написал твит о том, что может перевести компанию в формат частной, акции Tesla выросли почти на 11 процентов. Из-за этого могли пострадать покупатели ценных бумаг.
Комментарии2
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aantipov067 11 августа 2018 | 07:48
\\\США начала проверять законность сообщения Маска. После того, как он написал твит о том, что может перевести компанию в формат частной...\\\
То есть. честное сообщение основателя компании о своих намерениях является преступлением?
Получается, если бы Маск осуществил эту идею (которая, кстати говорит об уверенности в дальнейшей судьбе компании), но при этом, никого предварительно не оповестил о своих намерениях, тогда бы его преследовали за то, что он не сделал такого заявления))?
wild82 11 августа 2018 | 08:34
aantipov067: для тебя разжую. Есть Акционеры, они покупая вещи вкладывают свои деньги. И имеют полное право за свои деньги знать о планах компании и её руководителя.