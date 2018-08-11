Анкара намерена дать ответ на решение США удвоить пошлины на сталь и алюминий для Турции

Сообщение министерства иностранных дел приводит агентство «Анадолу». Ранее лидер страны Реджеп Эрдоган призвал граждан обменять иностранную валюту на турецкие лиры. Его словам прозвучали на фоне резкого падения курса национальной валюты. Президент заверил народ, что страна не потерпит поражения в экономической войне.