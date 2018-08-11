Анкара намерена дать ответ на решение США удвоить пошлины на сталь и алюминий для Турции
Сообщение министерства иностранных дел приводит агентство «Анадолу». Ранее лидер страны Реджеп Эрдоган призвал граждан обменять иностранную валюту на турецкие лиры. Его словам прозвучали на фоне резкого падения курса национальной валюты. Президент заверил народ, что страна не потерпит поражения в экономической войне.
Комментарии5
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sasha2011 11 августа 2018 | 07:57
Вс6 идёт к тому, что пердоган выйдет из НАТО и присоединится к ОДКБ.
ramun 11 августа 2018 | 08:03
Пусть Турция люминий у Дерипаски покупает,пока тот не закрылся.
Или пусть Эрдоган научится терпеть.
wild82 11 августа 2018 | 08:15
Уже только ленивый не посылает США. Штаты успешно самоизалируется. Россия, Китай, Корея, Иран и даже ЕС, Все стали США посылать на три буквы.
nemez1 11 августа 2018 | 08:25
Чмо может дать эрдоган америке ? Это почти, как, что может дать падшая женщина, но маловероятно, что америке это нужно..
sedoi63 11 августа 2018 | 08:28
Пошли негативные эмоции, а это явный признак скорого поражения.