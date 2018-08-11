Украинские силовики обнаружили в порту Херсона попавшее под санкции российское судно

В скором времени оно может быть арестовано. Об этом в фейсбуке написал постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин. Он не уточнил, какой именно компании принадлежит корабль «Механик Погодин», но отметил, что дело взяли «на неуклонный контроль».

В конце марта украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. На капитана завели уголовное дело по обвинению в нарушении правил выезда с территории полуострова.