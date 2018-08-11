Новый формат двухчасовой экскурсии на сегвеях в Петербурге предлагает музей Анны Ахматовой
Сбор групп в 16 часов у кассы музея по адресу Литейный проспект 53.
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Сбор групп в 16 часов у кассы музея по адресу Литейный проспект 53.
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