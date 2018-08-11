Полиция в Кисловодске задержала 20 посетителей мэрии

Они пришли на прием к главе города с вопросами о растрате денежных средств. Как рассказала «Эху Москвы» представитель общественной организации «Жилище» Елена Павлова, люди были заранее записаны на встречу, но в администрации их уже ждали полиция и провокаторы. Граждан обвинили в нападении на сотрудников правоохранительных органов, однако, по словам Павловой, посетители ни на кого не нападали. Приговоры задержанным неизвестны, местные СМИ преподносят случившееся как попытку захвата власти.