Полиция в Кисловодске задержала 20 посетителей мэрии
Они пришли на прием к главе города с вопросами о растрате денежных средств. Как рассказала «Эху Москвы» представитель общественной организации «Жилище» Елена Павлова, люди были заранее записаны на встречу, но в администрации их уже ждали полиция и провокаторы. Граждан обвинили в нападении на сотрудников правоохранительных органов, однако, по словам Павловой, посетители ни на кого не нападали. Приговоры задержанным неизвестны, местные СМИ преподносят случившееся как попытку захвата власти.
Комментарии4
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yralez 11 августа 2018 | 07:08
Гражданская война банды с населением разгорается.
igorrrpadlowitchs 11 августа 2018 | 07:10
yralez: не ходите граждане в мэрию гулять!
archibald_dandy_esquire 11 августа 2018 | 07:30
yralez:
" местные СМИ преподносят случившееся как попытку захвата власти "
а ведь накличут на свою жо... думают - всё шуточки? 86% населения, оторвавшись от теливизера, внезапно заглянуло в свои холодильники?
ura_123 11 августа 2018 | 07:14
Вот они и всплыли,эти пятиколонники и национал предатели! Задают панимаешь вапросы про самую страшную рашкину тайну- куда уходят бюджетные средства))))
Чиста экстремисты!