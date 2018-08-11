В большинстве регионов России сегодня можно будет наблюдать частное затмение солнца
Об этом говориться в сообщении Московского планетария. 11 августа произойдет новолуние и спутник Земли немного перекроет солнечный диск. Лучше всего это явление будет видно в Сибири, а вот жители юга страны наблюдать затмение не смогут. В Москве стоит обратить внимание на небо днем, в половине первого. Специалисты напоминают о том, что смотреть на солнце незащищенным глазом нельзя.
Комментарии3
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hrenvam 11 августа 2018 | 06:52
"частное затмение солнца", мммм...
Для кого ?
Для Путина ?
Для Сечина ?
ugas 11 августа 2018 | 06:58
hrenvam: Скорее всего - "частичное". Вообще, ошибок в текстах - уйма, глаз режет!
harra 11 августа 2018 | 06:59
hrenvam: Вот тоже подумалось... А спонсор то затмения кто? )))