Осужденному по так называемому делу «26 марта» отказались пересчитать срок по новому закону
Как пишет координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская, Александру Шпакову не стали засчитывать время проведенное в СИЗО по новой норме «день за полтора» в колонии. Он был осужден по обвинению в том, что во время митинга 26 марта дважды ударил полицейского. Шпаков отдал заявление о пересчете срока, однако в суд они так и не дошли.
Комментарии1
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j_partizan 11 августа 2018 | 07:26
Отказ и противодействие - не одно и то же.