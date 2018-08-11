Осужденному по так называемому делу «26 марта» отказались пересчитать срок по новому закону

Как пишет координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская, Александру Шпакову не стали засчитывать время проведенное в СИЗО по новой норме «день за полтора» в колонии. Он был осужден по обвинению в том, что во время митинга 26 марта дважды ударил полицейского. Шпаков отдал заявление о пересчете срока, однако в суд они так и не дошли.