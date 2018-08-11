В Астрахани театр запланировал ремонт в дни показа спектаклей Романа Виктюка
По словам собеседников «Фонтанки», это связано с тем, что постановки режиссера не нравятся представителям общественности и церкви. Показ был запланирован на 28 и 29 ноября, однако внезапно руководство Астраханского Театра оперы и Балета решили провести в эти дни внеплановый ремонт. По словам сотрудников учреждения, ранее спектакли раскритиковали на совещании у главы региона.
Комментарии3
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vedma2017 11 августа 2018 | 06:39
Ну, степные дикари.
Способны только за госсчет по зарубежным "командировкам" мотаться.
midnightblues 11 августа 2018 | 06:41
Маркиз де Сад небось не понравился рпцэ
ugas 11 августа 2018 | 06:54
В России главные театралы попы?