В Астрахани театр запланировал ремонт в дни показа спектаклей Романа Виктюка

По словам собеседников «Фонтанки», это связано с тем, что постановки режиссера не нравятся представителям общественности и церкви. Показ был запланирован на 28 и 29 ноября, однако внезапно руководство Астраханского Театра оперы и Балета решили провести в эти дни внеплановый ремонт. По словам сотрудников учреждения, ранее спектакли раскритиковали на совещании у главы региона.