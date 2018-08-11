Румынские силовики разогнали антиправительственную акцию в Бухаресте
Как сообщило агентство Медиафакс, для этого жандармерия использовала слезоточивый газ и водометы. По некоторым данным, в ходе столкновений пострадали более 400 человек. Манифестация в центре города собрала около 100 тысяч протестующих. Инициаторами, под лозунгом «Диаспора дома!», якобы выступили румыны, живущие и работающие за рубежом. Они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Десятки тысяч человек участвуют в подобных акциях в других городах страны.
Комментарии3
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serge_moro 11 августа 2018 | 06:32
Франция, Испания, Молдавия, Армения, Украина и сейчас Румыния показывают российским рабам,как надо бороться за свои права. Правда все это бесполезно для россиян . Путин у власти 20 лет за это времяв любaя из вышеперечисленных стран его бы уже 5 раз казнили или дали 10 пожизненных сроков. Только российские терпилы и бздуны могут терпеть два десятилетия ,как озерные бандиты грабят страну, убивают лучших граждан, травят людей по всему миру,бросают в тюрьмы ни в чем неповинных детей и стариков. Кто вы россияне после всего этого ??Кто в мире вас сегодня уважает ,если у вас ярко выраженный бандит и вор у власти.Сегодня стало стыдно говорить, что я русский . Вы крепостные ,трусливые рабы Путина. И он вас будет бить розгами,насиловать ваших детей ,и вы ничего не сможете сделать. Нет русского народа в России больше. Остались одни запуганные портянки и садисты .
В любой стране мирa за одну девочку Павликову порвали бы всех,кто причастен к ее задержанию. Всех ,включая главного бандита страны. Израильтяне из-за одного солдата начали войну. А вас убивают тысячами ежегодно и вы прячетесь под маминой юбкой
Вы россияне сделали свою страну прокажженной и проклятой Богом...
mews Михаил Степанцов 11 августа 2018 | 07:22
serge_moro, облако пафоса (с) грозит накрыть Будапешт...
Молдавия и Украина показывают, как не нужно профукивать борьбу за свои права. Фамилию президента Молдавии напомнить? А украинская власть показывает, как вместо борьбы с агрессией нужно бороться с борьбой с коррупцией.
В любой Южной Африке, Сингапуре, Саудовской Аравии или Зимбабве за девочку Павликову скромно молчали бы (бунт местных мачо, испугавшихся, что ими будет баба руководить, надеюсь, не считаем за порыв гражданского общества?) . Израильтяне при этом допустили убийство своего премьера за то, что тот подписал мир, а затем поддержали на выборах умеренных единомышленников убийцы. Армению еще будем посмотреть, я не представляю, как она может вывернуться, ей сейчас без поддержки Путина - никуда. А Путин задарма (в политическом смысле) не поддерживает.
Так что не надо изображать картину маслом: цивилизованный мир и одна отсталая Россия.
Есть небольшое количество стран, вырвавшихся из варварства и построивших цивилизованное гражданское общество, из коих Вы упомянули две. И есть огромный остальной мир, которому до этого еще пилить и пилить.
А как один второстепенный персонаж книги главную, на мой взгляд, мысль этой книги, "революции не устраивают, революции приходят". Подумайте об этом.
ugas 11 августа 2018 | 06:52
Всюду жизнь... кроме России.