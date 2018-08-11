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06:06, 11 августа 2018

Лукашенко обвинил Россию в «варварском» отношении к Белоруссии

По мнению президента страны, Москва не выполняет свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза.

Между Москвой и Минском вновь назревает конфликт – на сей раз поводом для него стала конкуренция между российским «Ростсельмашем» и белорусским «Гомсельмашем». Оба предприятия производят сельскохозяйственную технику. Накануне во время помещения «Гомсельмаша» Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По словам белорусского президента, «Ростсельмаш» пользуется поддержкой и получает субсидии, что является нарушением договоренностей в рамках Евразийского экономического союза. Лукашенко пообещал обсудить ситуацию со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Также он заявил, что не даст продать контрольный пакет акций «Гомсельмаша», хотя «Ростсельмаш» давно предлагает приватизировать предприятие.

Накануне также стало известно, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию. Кроме того, по данным Reuters, Москва отказалась предоставить Минску госкредит на миллиард долларов.

Комментарии

4

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igorrrpadlowitchs 11 августа 2018 | 06:14

Каждый год одно и тоже: колхозник ругается с гопником! Это у них такая традиция! А ведь всё закончится тем, что гопник из Кремля 'кинет' колхозника из Минска! Тем более достаточно вспомнить, что Гомельская область раньше принадлежала России - вот вам и второй Крым.

midnightblues 11 августа 2018 | 06:43

igorrrpadlowitchs: Ну да,мало гробов приходят из Сирии и Украины
Нужны видимо и белорусские партизаны ,да и казахов возможно подключат

zztop1960 11 августа 2018 | 06:54

igorrrpadlowitchs: Смоленская ,Брянская область раньше принадлежала Беларуси ( ВКЛ)

(комментарий скрыт)

xuato 11 августа 2018 | 06:23

Cоюз меча и орала как сказал Остап Бендер это фикция. Фюрер давно лапу положил на добро и территорию Белоруссии.

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