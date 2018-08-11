Лукашенко обвинил Россию в «варварском» отношении к Белоруссии

По мнению президента страны, Москва не выполняет свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза.

Между Москвой и Минском вновь назревает конфликт – на сей раз поводом для него стала конкуренция между российским «Ростсельмашем» и белорусским «Гомсельмашем». Оба предприятия производят сельскохозяйственную технику. Накануне во время помещения «Гомсельмаша» Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По словам белорусского президента, «Ростсельмаш» пользуется поддержкой и получает субсидии, что является нарушением договоренностей в рамках Евразийского экономического союза. Лукашенко пообещал обсудить ситуацию со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Также он заявил, что не даст продать контрольный пакет акций «Гомсельмаша», хотя «Ростсельмаш» давно предлагает приватизировать предприятие.

Накануне также стало известно, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию. Кроме того, по данным Reuters, Москва отказалась предоставить Минску госкредит на миллиард долларов.