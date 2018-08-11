Американское посольство в России призывает освободить Олега Сенцова
В аккаунте диппредставительства в твиттере выразили обеспокоенность ухудшением состояния здоровья украинского режиссера в тюрьме. Сенцова и его соотечественников-заключенных призвали выпустить из «гуманитарных соображений».
Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко вновь не пустили к Олегу Сенцову. В интервью «Эху Петербурга» он сказал, что планирует предпринять новые попытки попасть к заключенному.
Олег Сенцов осуждён на двадцать лет колонии по обвинению в подготовке терактов. По версии следователей он был членом движения «Автомайдан» и участвовал в акциях запрещённого в России «Правого сектора».
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max3446 11 августа 2018 | 06:17
В американской тюрьме убивают Виктора Бута.
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут, который сидит ни за что, по сфабрикованному обвинению, согласился продать мифическое оружие провокатору ЦРУ, обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию в связи с проблемами здоровья. У Виктора Бута была обнаружена туберкулезная палочка и предписаны сильнодействующие препараты.