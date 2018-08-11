Американское посольство в России призывает освободить Олега Сенцова

В аккаунте диппредставительства в твиттере выразили обеспокоенность ухудшением состояния здоровья украинского режиссера в тюрьме. Сенцова и его соотечественников-заключенных призвали выпустить из «гуманитарных соображений».

Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко вновь не пустили к Олегу Сенцову. В интервью «Эху Петербурга» он сказал, что планирует предпринять новые попытки попасть к заключенному.

Олег Сенцов осуждён на двадцать лет колонии по обвинению в подготовке терактов. По версии следователей он был членом движения «Автомайдан» и участвовал в акциях запрещённого в России «Правого сектора».