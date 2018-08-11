Греция отзывает своего посла из Москвы
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве, Афины направят в Россию другого дипломата. Когда именно это произойдет – неизвестно. Это произошло на фоне кризиса в дипломатических отношениях двух стран. В июле Греция приняла решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух. Афины обвинили их во вмешательстве в дела государства. Позже Кремль принял зеркальные меры. Как сообщал ТАСС, греческие дипломаты покинут страну в эти выходные.
Комментарии4
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igorrrpadlowitchs 11 августа 2018 | 06:09
Дебильные гопники из Кремля умудрились, даже с лояльными по отношению к ним греками поругаться! А потом рассказывают, что они в кругу врагов! Поистине фееричные идиоты!
zztop1960 11 августа 2018 | 06:57
igorrrpadlowitchs: Не только с лояльной Грецией , но и с Сербией, Македонией и Беларусью
rash 11 августа 2018 | 06:19
Афины поняли - шоколадки из Кремля слишком дорого стоят.
demokratia 11 августа 2018 | 06:26
Наведите порядок у себя в Стране и к вам потянутся - не НАТО не враги...., а деловые нормальные люди.
Но, истинный порядок по замыслу Кремля - это сталинский режим под руководством ОПГ ????