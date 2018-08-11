Двое жителей Екатеринбурга арестованы по делу об экстремистском сообществе АУЕ

Еще один фигурант дела – беременная жена одного из задержанных – она находится под подпиской о невыезде. Они обвиняются в том, что модерировали паблик «Вконтакте», в котором пропагандировали тюремные понятия и воровскую романтику, а также продавали сувениры вроде четок и нардов. Как пишет «Медиазона», их подозревают в создании экстремистского сообщества. Дело расследует центральный аппарат ФСБ.

Попытки борьбы с такого рода сообществами с помощью судебных разбирательств выглядят неуместно, — сказал в эфире «Эха Москвы» певец Вася Обломов.

Он добавил, что в увлечениях детей подобными вещами виновато и общество, и родители, и государство, которые этими детьми никогда не занимались.