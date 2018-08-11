Двое жителей Екатеринбурга арестованы по делу об экстремистском сообществе АУЕ
Еще один фигурант дела – беременная жена одного из задержанных – она находится под подпиской о невыезде. Они обвиняются в том, что модерировали паблик «Вконтакте», в котором пропагандировали тюремные понятия и воровскую романтику, а также продавали сувениры вроде четок и нардов. Как пишет «Медиазона», их подозревают в создании экстремистского сообщества. Дело расследует центральный аппарат ФСБ.
Попытки борьбы с такого рода сообществами с помощью судебных разбирательств выглядят неуместно, — сказал в эфире «Эха Москвы» певец Вася Обломов.
Он добавил, что в увлечениях детей подобными вещами виновато и общество, и родители, и государство, которые этими детьми никогда не занимались.
Комментарии5
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tovarich67 11 августа 2018 | 06:29
Путинизм рулит.купил нарды значит уголовник продал нарды тоже уголовник играешь в нарды садись в тюрьму
j_partizan 11 августа 2018 | 06:29
Конечно неуместно. Что ещё можно было ожидать от детей, которые выросли под песни "Радио шансон"?
К тому же, до начала 2010-х блатные песни звучали почти повсеместно.
ura_123 11 августа 2018 | 06:53
Опять вконтактик спалил своих пользователей... Кстати,тюремные понятия это как? "Шансон года", сериал "Побег", "Воровайки" ))))
Экстремистское сообщество группа "Воровайки" с новой концертной программой !
;-)
j_partizan 11 августа 2018 | 07:11
ura_123:
Если на Свободе будет как в тюрьме, тогда у нынешней власти не будет инструмента управления государством, а это чревато сменой режима.
j_partizan 11 августа 2018 | 07:04
АУЕ действительно представляет угрозу нынешней власти, т.к. внедряет уголовные понятия в молодежную среду. Учитывая, что основным инструментом управления нынешним государством является репрессия, АУЕ может нейтрализовать действие этого инструмента.